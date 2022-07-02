Vettel: "Henüz ne kadar hızlıyız bilmiyorum"

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Sebastian Vettel, cuma günü gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında, bir dizi problemle boğuşmasının ardından 12. en iyi zamanın sahibi olmuştu.

Seans sonrası konuşan Vettel, günü şöyle yorumladı: "Değişken hava şartları nedeniyle yoğun bir gün oldu. İlk antrenman seansından önce yağmur geldi ve ardından Silverstone'da genellikle olduğu gibi ara ara kuvvetli rüzgarlar vardı. Tüm bunlar nedeniyle pistin kurumasını bekledik ve yeterince tur atamamış olduk."

"İkinci antrenman seansında yaşadığımız küçük problemlerden ötürü biraz vakit kaybettim. Sonrasında sorunu çözdük. Sonuç olarak pistteki zamanımı biraz kısıtladı ve genellikle cuma günleri yaptığımız şeyleri yapamadım."

"Bu hafta sonu için birkaç yeni parçamız olduğu için beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Bu gece ve yarın sabah sırlama turlarına hazırlanmak için elimizden geleni yapacağız."

Aracın hızı sorulduğunda Vettel, "Henüz bilmiyorum. Bence kimse çok fazla tur atamadı çünkü sadece bir seansımız vardı. Ayrıca o seansta da istediğimiz kadar tur atmamızı engelleyen küçük sorunlar yaşadık"

"Tabanda ufak problemler vardı çünkü burası hızlı bir pist. Herkes bu araçları yere çok yakın sürüyor. Yani sorun yaşayan bir tek biz değiliz."

"Elbette duruma iyice bakmamız gerekiyor fakat onarılamayacak bir şey yok. Sadece seans içerisinde tamir etmeyi başaramadık. Bu yüzden biraz vakit kaybettik ancak durum gelişecek." dedi.

Yaşadığı sorunun güncellemeyle ilgisi olup olmadığı sorusuna Vettel, "Hayır, hiç sanmıyorum."

"Muhtemelen daha çok pistle alakalı. Burası hızlı bir pist, çok hızlı virajları var. Pistin yüzeyinde çok sayıda parça gördüm, bu yüzden diğerlerinin de benzer sorunlar yaşadığını söyleyebiliriz."

"Ancak bize zamana mâl oldu. Normalde yapmamız gereken tüm işleri yapamadık. Bakalım yarın sabah hava şartları anlamında durum nasıl olacak?" dedi.