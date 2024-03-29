Vettel: "Henüz 'geri dönmek istiyorum' dediğim noktaya gelmedim"

Porsche ile yaptığı Le Mans testlerinin ardından Sebastian Vettel'in Formula 1'e dönebileceği iddiaları tavan yaptı.

Hatta Vettel'in verdiği demeçlerin bazıları, yarışları özlediğine yönelikti ancak Alman basınına verdiği son röportajlar henüz dönmek gibi bir plan yapmadığını gözler önüne seriyor.

RTL'ye verdiği demeçte Vettel, "Son 17 yılda bana dolaylı ya da doğrudan eşlik eden insanlarla bugün bile temas halindeyim."

"Hâlâ birkaç planım var, buna Formula 1 de dahil... Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz. Diğer isimlerin yanı sıra Toto ile de diyalog halinde olmamın bir başka nedeni bu."

"Onunla Mercedes'te bir şeyler olduğu gerçeğini konuştuk ama özellikle benim koltuğa oturmamla ilgili konuşmadık. Geleceğin neler getireceğinden bahsetmedik."

"Emekli olma kararı verdiğimde bunun için birkaç nedenim vardı. Sonrasının nasıl olacağını bilmiyordum. Şimdi Formula 1'siz hayat hakkında daha fazla tecrübem var."

"Özlediğim şeyler var, sanırım direksiyon başında geçirdiğim son birkaç gün bana bunu gösterdi."

Sebastian Vettel, Porsche 963 Fotoğraf: Porsche Motorsport

"Fakat özlemediğim şeyler de var. Ayrılma kararı aldığımda 'geri dönmek istiyorum' diyeceğim bir noktaya ulaşıp ulaşmayacağımı bilmiyordum."

"Şu anda o noktaya ulaşmış değilim. Fakat yine de bunu göz ardı edemem. Geleceğin ne getireceğini kim bilebilir?"

"Ailemin de elbette etkisi var. Bazen çocuklarımdan biri 'baba bunu yapma' diyor. O zaman bir anda uzaklaşıyorum."

"Belki ruh halim yine değişecek bilmiyorum fakat şu anda her şey çok iyi gidiyor. Tabii ki bu başa çıkılması gereken büyük bir şey"

"Kafanızda dönüp duruyor ve bunu düşünüyorsunuz. Fakat aynı zamanda 24 yarış var ve eğer bu işi yapmaya karar verirsem nasıl organize edeceğim, ne kadar çok şeyle uğraşacağımı biliyorum." dedi.

Vettel, emeklilik kararından bu yana değişen hiçbir şey olmadığını da ekledi.

"Değişen hiçbir şey yok. O zaman önümde ne olduğunu bilmediğimi ve o an attığım adımın benim için en doğrusu olduğunu söylemiştim. Bir adım daha atıp atmayacağımı bilmiyorum. Şu anda öyle hissetmiyorum."