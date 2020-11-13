Vettel: "Hem DTM hem de F1'de yarışmam imkansız"

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, gelecek yıl Aston Martin'e geçiş yapacak ve tamamen farklı bir marka için çalışmış olacak.

Alman pilotun, F1'e ek olarak DTM'de yarışabileceği konuşuluyor.

Sözlerine Bernie Ecclestone'un Aston Martin'le yaptığı anlaşmaya olan etkisini değerlendirerek başlayan Vettel, "Gerçek şu ki hem Bernie hem de Gerhard Berger'le iletişime geçtim. Ama aynı zamanda diğer insanlarla da iletişim kurdum."

"Bazılarını arkadaşlarım olarak görüyorum görüyorum ve bazılarından tavsiye istedim. Komisyon isteyip istemediklerine gelirsek, Bernie benden bunu istemedi. Sanırım benden para almaktan hoşlanmaz."

"Formula 1 dışındaki serilerde yarışma ihtimalimden bahsedersek, geçmişte bu mümkündü, ancak bugün değil."

"Tabii ki başka bir yarış aracının direksiyonuna geçmek isterdim ama takvim 23 yarıştan oluştuğu için başka bir şampiyonaya zaman bulmak o kadar kolay değil."

"Bana öyle geliyor ki bu gerçekçi olmayan bir hedef." dedi.

Vettel, F1 takviminin 23 yarışa çıkmasını da değerlendirdi.

"Yarışların öneminin azalmasından korkuyor muyum? Aynı pistte 23 yarışımız olsaydı bu soruyu olumlu yanıtlardım. Bir dünya şampiyonamız var ve yarışlar dünyanın farklı yerlerinde yapılıyor. Ancak tüm yarışlara giden ve onları TV'den seyretmeyen bir kişi olarak konuşuyorum. Belki bazı taraftarlar için bu kadar çok yarış yapılması fazla gibi görünebilir, ancak bu konuda endişelenmeme gerek yok."

"Bana 'takımlar 23 yarış yapabilir mi?' diye sormak daha mantıklı geliyor. Perde arkasında görünenden çok daha fazla iş var. Bakalım gelecek sezonun başlangıcı nasıl olacak? Salgınla ilgili durum nasıl gelişecek?"

"Umarım normal hayata dönebiliriz. Seyircilerin tribünlere girmesine izin verilmesini ve yeniden yarışlara odaklanabilmeyi umuyoruz."