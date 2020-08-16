Vettel: "Hedefimiz puan almak"

Yarışa 11. sıradan başlayan Sebastian Vettel, lastik seçiminde özgür olacak ve puan almak için iyi bir şansa sahip olacak.

Yarışa kısa bir süre kala konuşan Alman pilot, “Bugün hava çok sıcak, bu yüzden zorlu bir yarış olacak. 11. başlıyorum ve yarışa istediğim lastikle başlamakta özgür olacağım. Umarım bundan faydalanabiliriz."

"Hangi sonucun mümkün olduğunu göreceğiz. Gridin ortasında çok sıkı bir mücadele var. Bu yüzden önemli bir ilerleme kaydetmek zor olacak. Yine puan kazanmayı umuyorum."

Sonrasında Charles Leclerc'e görüşleri soruldu ve Monakolu pilot, “Fiziksel açıdan yarış inanılmaz derecede zor olacak. Bugün hava çok sıcak ve bu pistte boyun kasları çok zorlanıyor. Ancak Silverstone'daki iki yarışın ardından yüksek kuvvetlere gerçekten alıştık. Bence sıcaklığa uyum sağlamak daha zor olacak. Bu hava şartlarında lastikleri yönetmek de önemli olacak."

"Sebastian hemen arkamda başlıyor, ancak ilk metrelerde ne yapacağımızı tartışmadık. Avusturya'da yaşadığımız durum kesinlikle tekrar olmayacak! Ondan dersimi aldım. Farklı yarışlarda, özellikle ilk bölümde pek çok olay yaşadık ama bu sefer her şey yoluna girecek." dedi.