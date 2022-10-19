Vettel: "Hedefim yine puan kazanmak"

Haberi dinle

Aston Martin son yedi yarış 27 puan topladı ve ilk beş dışında en çok puan toplayan takım oldu. Bu da onları şampiyonada yedinci sıraya çıkardı.

Bu süreçte 17 puan toplayan Vettel, bu hafta sonu yapılacak Amerika GP için de hedefinin puan almak olduğunu söyledi.

Vettel, "Formula 1'deki ilk yarışıma 15 yıl önce Indianapolis pistinde düzenlenen ABD Grand Prix'siyle çıktım."

"Buraya dönmek her zaman harika hissettiriyor, özellikle de böylesine heyecan verici bir pistte sürüş yapmak çok güzel. Burada sizi zorlayan pek çok bölüm var."

"Her zaman olduğu gibi orta gruptaki mücadelenin tam olarak neresinde olacağımızı tahmin etmek zor, ancak son yarışlar düzenli olarak puan için mücadele edebileceğimizi gösterdi."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bu yüzden bu konuda kendime güveniyorum. Yakaladığımız pozitif ivmeyi sezon sonuna kadar korumak istiyoruz." dedi.

Lance Stroll de Amerika GP için puan hedefi belirledi.

"Circuit of the Americas'ta yeniden yarışacağım için gerçekten heyecanlıyım."

"Son yarışlarda harika bir tempo yakaladık ve aynı şeyi burada tekrar göstereceğimize inanıyorum."

"Ayrıca, birkaç güçlü sonucun ardından kendimizi takımlar şampiyonasındaki altıncılık mücadelesi içerisinde bulduk."

"Bu nedenle daha fazla puan toplamaya ve şampiyonadaki farkı kapatmaya çalışacağız."