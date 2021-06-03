Vettel: ''Hedefim her zaman kazanmak''

Vettel, iki hafta önce Monte Carlo sokaklarında gerçekleştirilen Monako Grand Prix'sine sekizinci sıradan başlayıp, beşinci sıraya çıkmıştı.

Alman pilot, 10 puan aldığı yarışla, hem bu sezonki hem de yeni takımı Aston Martin'le ilk puanlarını toplamış oldu ve takım arkadaşı Lance Stroll'ü de geçti.

Aston Martin bu sezon araçların aerodinamik kurallarının değişmesi nedeniyle, geçtiğimiz sezondan bu yana yavaşlayan takımlar arasındaydı.

Ancak Monako'da iki Aston Martin pilotu da yarışı ilk 10'un içerisinde tamamladı ve takımın iki pilotunun da puan aldığı ilk hafta sonu oldu.

Azerbaycan Grand Prix'si öncesindeki basın konferansında, Monako'nun Aston Martin için büyük bir ilerleme olup olmadığı sorulan Vettel, bunun takıma bağlı olduğunu fakat Monte Carlo'da geçirdikleri hafta sonunun gerçekten olumlu olduğunu söyledi.

‘’Bu, sonrasında neyin geldiğine bağlı, yani aslında bu bize bağlı. Ancak, kesinlikle iyi bir hafta sonu geçirdik. İki aracımız da pazar günü ilk 10’daydı.''

''Bizim için kesinlikle olumlu bir hafta sonuydu. Ancak göreceğiz. Burası da bazı yönlerden biraz [Monako’ya] benzer ancak tamamen farklı bir pist. Buradaki düzlükler çok daha hızlı. Neler yapabileceğimizi göreceğiz ancak bence sahip olduğumuz araçla, takım olarak daha da çok yol tutuşu yakalamaya başlıyoruz.''

''Bunun için çok zaman harcadık ancak orta gruptaki savaş zorlu ve Monako’da gördüğümüz gibi küçük şeyler olumlu değişiklikler yapabilir. Zorlamaya devam etmeliyiz ve önümüzdeki yarışlarda neler olacağını göreceğiz.’’

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, leaves the garage Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Vettel, Monako Grand Prix'sinde geç pit stop yaparak hem Lewis Hamilton'ın, hem de Pierre Gasly'nin önüne geçebilmişti ve böylelikle yarışta beşinci olmuştu. Gasly'yle yaşadığı mücadele sorulan Alman pilot, Fransız pilota yer bıraktığını fakat sonrasında AMR21'inin burnu önde olduğu için öne geçtiğini dile getirdi.

‘’Pierre ve ben çok şaşırdık. Onun önünde geliyordum ancak bunu tam olarak göremedim çünkü aynalar harika değildi. Onu duyabiliyordum, bu yüzden de orada olduğunu anladım ve ona boşluk bıraktım. Sanırım o da beni gördü ve onu görüp görmediğimden emin değildi. İşler tepenin başına doğru karşımaya başladı.''

''Bence yanınızdaki sürücüye güveniyor olmalısınız ve Pierre de mantıklı biri. Düşünmek için çok zamanımız yoktu ve ona geçmesi için yer bıraktım, sonra da o bu yeri almadı çünkü aracımın burnu hâlâ öndeydi. Pitten çıktığım için benim de lastiklerim soğuktu ancak bu işe yaradı ve geç pit yaparak Pierre ile Lewis’in önüne geçebildim. Ancak her şey çok yakındı.’’

Vettel, şu ana kadar yapılan Azerbaycan Grand Prix'lerinde hep ilk dördün içindeydi ve bunun sırrının ne olduğu sorulduğunda ise basına şu cevabı verdi: ‘’Bunu bilmiyordum ancak umarım buna devam edebilirim!''

''Bu konuda bir sırrım olup olmadığını bilmiyorum. Bu zorlayıcı bir pist, her şeyi doğru yapmak çok zor. Aynı zamanda uzun da bir tur. Bu yüzden, bence sır aracınıza güvenmek ve piste de biraz güvenmek. Böylelikle tüm güveninizle birlikte, en iyi performansınızı çıkarabilirsiniz.''

''Sonuçta bu bir cadde pisti ve burada hataya yer yok. Rüzgarın burada çok güçlü olması dolayısıyla her zaman zor bir yarış geçiriyoruz. Sadece bir sır yok. Hızlı gitmek ve çarpmamak gerek.’’

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Monako'da sürüş yapmanın ne kadar zevk verdiği sorusuna ise, ‘’Kesinlikle altıncı, yedinci veya onuncu olmaktan çok daha fazla.'' yanıtını verdi.

Sonrasında da hedeflerinin hâlâ yarışları kazanmak olduğunu fakat araçlarının favori olmadığını ve en hızlı pakete sahip olmadıklarını dile getirdi.

''Daha önce de söylediğim gibi, hedefim her zaman yarışı kazanmak. Şansım az da olsa, bir şansım vardır. Başladığımda bu tür bir tutumum vardı ve hâlâ da içimde bu var. Ancak aynı zamanda gerçekçi de olmak gerek.''

''Şu anda biz, favorilerden biri değiliz, en hızlı pakete de sahip değiliz. Ancak çevredeki başka şeylerden cesaret alabilirsiniz, takımla birlikte çalışarak, ileri doğru adım atmaya çalışarak bunu yapabilirsiniz. Bence, tam olarak bizim yaptığımız şey de bu. Bence şu ana kadar her yolu denedik.’’