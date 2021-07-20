Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Britanya GP: Pilot performans puanları
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Vettel hayal kırıklığı yaşıyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Britanya Grand Prix'sinde spin atıp geriye düştüğü için hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Vettel hayal kırıklığı yaşıyor

Sebastian Vettel, Britanya'da gerçekleştirilen sprint yarışında sekizinci olmayı başarmıştı ve pazar günü gerçekleştirilen yarışta, spin atarak geriye düştü.

Vettel, spin attığı esnada Fernando Alonso ile altıncılık için çekişiyordu ve spin sonrası son sıralara geriledi.

Alman pilot spin sonrası yükselmeyi başaramadı ve son anlarda pite gelerek yarışa veda etti.

Vettel yarışın ardından şöyle konuştu: "Bu hafta sonu iyi bir şansımız var gibi görünüyordu ve  sorunlar olmasaydı puan barajı içerisinde bitirebilirdim."

"Fernando Alonso ile sıkı mücadelede aracın kontrolünü kaybettiğim için çok üzgünüm. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama durumu yanlış değerlendirdim, araçta yol tutuş kalmadı ve spin attım."

"Sonrasında ise gridin en sonuna kadar düştüm ve sonunda takım soğutma sisteminde bir sorun keşfettiği için yarıştan çekildim."

Diğer tarafta Lance Stroll, güçlü bir yarış çıkardı ve sekizinci olarak takıma oldukça önemli bir dört puan kazandırdı.

Kanadalı pilot şöyle dedi: "Hafta sonuna yaptığımız zorlu başlangıcın ardından olumsuz gidişatı tersine çevirebildiğimiz için çok memnunum. Sekizinci bitirdim ve dört puan kazandım. Araçla ilgili doğru dengeyi bulmaya çalıştık ve durumu telafi etmeyi başardık. Bu, takım olarak yaptığımız sıkı çalışmasının sonucuydu."

"Yarışta iki mükemmel başlangıç kilit rol oynadı ve her seferinde birkaç pozisyon geri kazanmayı başardım. Herkesin stratejileri benzerdi, bu yüzden geçiş yapmak daha da zordu ancak harika başlangıçlar sayesinde iyi performans gösterdim."

"Yeni format herkes için yeni bir meydan okuma ancak olumlu yönleri var. Artık sprint yarış hafta sonundan en iyi şekilde nasıl yararlanacağımızı biliyoruz."

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Britanya GP: Pilot performans puanları

Önceki haber

Britanya GP: Pilot performans puanları
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Bottas'ın yardımı olmadan kazanamazdım"

1 s
2
Formula 1

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"

1 g
3
Formula 1

Mercedes: "Kırmızı bayrak çıkmasa Hamilton da yarış dışı kalacaktı"

22 s
4
Formula 1

Britanya GP: Pilot performans puanları

59 dk
5
Formula 1

Vettel hayal kırıklığı yaşıyor

11 dk
Son Haberler
Vettel hayal kırıklığı yaşıyor
F1

Vettel hayal kırıklığı yaşıyor

11dk
Britanya GP: Pilot performans puanları
F1

Britanya GP: Pilot performans puanları

59dk
Hamilton: "Bottas'ın yardımı olmadan kazanamazdım"
F1

Hamilton: "Bottas'ın yardımı olmadan kazanamazdım"

1 s
Gasly: "Bizim için sezonun en kötü yarışıydı"
F1

Gasly: "Bizim için sezonun en kötü yarışıydı"

2 s
Üç takım Silverstone'da Pirelli'nin 2022 lastiklerini test edecek
F1

Üç takım Silverstone'da Pirelli'nin 2022 lastiklerini test edecek

13 s
Son Videolar
Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli  02:02
Formula 1
17 Tem 2021

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli 

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu 00:51
Formula 1
16 Tem 2021

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
10 Tem 2021

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Britanya GP: Pilot performans puanları Britanya GP
Formula 1

Britanya GP: Pilot performans puanları

Gasly: "Bizim için sezonun en kötü yarışıydı" Britanya GP
Formula 1

Gasly: "Bizim için sezonun en kötü yarışıydı"

Üç takım Silverstone'da Pirelli'nin 2022 lastiklerini test edecek Britanya GP
Formula 1

Üç takım Silverstone'da Pirelli'nin 2022 lastiklerini test edecek

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Bottas'ın yardımı olmadan kazanamazdım"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Bottas'ın yardımı olmadan kazanamazdım"

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"

Mercedes: "Kırmızı bayrak çıkmasa Hamilton da yarış dışı kalacaktı"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Kırmızı bayrak çıkmasa Hamilton da yarış dışı kalacaktı"

Britanya GP: Pilot performans puanları
Formula 1 Formula 1

Britanya GP: Pilot performans puanları

Vettel hayal kırıklığı yaşıyor
Formula 1 Formula 1

Vettel hayal kırıklığı yaşıyor

Marko: "Red Bull, intikam almaya çalışmayacak"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Red Bull, intikam almaya çalışmayacak"

Ricciardo: “Hamilton, Verstappen kazasında fazla cesur davrandı”
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: “Hamilton, Verstappen kazasında fazla cesur davrandı”

Hakemler neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı
Formula 1 Formula 1

Hakemler neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı

Son Haberler

Vettel hayal kırıklığı yaşıyor
Formula 1 Formula 1

Vettel hayal kırıklığı yaşıyor

Britanya GP: Pilot performans puanları
Formula 1 Formula 1

Britanya GP: Pilot performans puanları

Hamilton: "Bottas'ın yardımı olmadan kazanamazdım"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Bottas'ın yardımı olmadan kazanamazdım"

Gasly: "Bizim için sezonun en kötü yarışıydı"
Formula 1 Formula 1

Gasly: "Bizim için sezonun en kötü yarışıydı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.