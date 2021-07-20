Vettel hayal kırıklığı yaşıyor

Sebastian Vettel, Britanya'da gerçekleştirilen sprint yarışında sekizinci olmayı başarmıştı ve pazar günü gerçekleştirilen yarışta, spin atarak geriye düştü.

Vettel, spin attığı esnada Fernando Alonso ile altıncılık için çekişiyordu ve spin sonrası son sıralara geriledi.

Alman pilot spin sonrası yükselmeyi başaramadı ve son anlarda pite gelerek yarışa veda etti.

Vettel yarışın ardından şöyle konuştu: "Bu hafta sonu iyi bir şansımız var gibi görünüyordu ve sorunlar olmasaydı puan barajı içerisinde bitirebilirdim."

"Fernando Alonso ile sıkı mücadelede aracın kontrolünü kaybettiğim için çok üzgünüm. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama durumu yanlış değerlendirdim, araçta yol tutuş kalmadı ve spin attım."

"Sonrasında ise gridin en sonuna kadar düştüm ve sonunda takım soğutma sisteminde bir sorun keşfettiği için yarıştan çekildim."

Diğer tarafta Lance Stroll, güçlü bir yarış çıkardı ve sekizinci olarak takıma oldukça önemli bir dört puan kazandırdı.

Kanadalı pilot şöyle dedi: "Hafta sonuna yaptığımız zorlu başlangıcın ardından olumsuz gidişatı tersine çevirebildiğimiz için çok memnunum. Sekizinci bitirdim ve dört puan kazandım. Araçla ilgili doğru dengeyi bulmaya çalıştık ve durumu telafi etmeyi başardık. Bu, takım olarak yaptığımız sıkı çalışmasının sonucuydu."

"Yarışta iki mükemmel başlangıç kilit rol oynadı ve her seferinde birkaç pozisyon geri kazanmayı başardım. Herkesin stratejileri benzerdi, bu yüzden geçiş yapmak daha da zordu ancak harika başlangıçlar sayesinde iyi performans gösterdim."

"Yeni format herkes için yeni bir meydan okuma ancak olumlu yönleri var. Artık sprint yarış hafta sonundan en iyi şekilde nasıl yararlanacağımızı biliyoruz."

Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images