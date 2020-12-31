Vettel: "Hava gösterileri, kaynakların israf edildiğini gösteriyor"

Formula 1, son yıllarda çevreye karşı daha duyarlı olmaya çalışıyor ve bu kapsamda pek çok hareket başlattı.

Hibrit motorlara geçiş bu yönde atılmış ilk büyük adımdı ve F1 gelecek için "sıfır karbon" ilkesini benimsiyor.

Formula 1'de geçmişten bu yana devam eden bazı köklü gelenekler var ve bunlardan bir tanesi de hava gösterileri.

Özellikle İtalya'da sık sık hava gösterileri düzenleniyor ve pist üstündeki taraftarlar için harika bir atmosfer oluşturuluyor.

Ama Vettel, bunun kaynak israfından başka bir şey olmadığı görüşünde. Frankfurter Allgemeine Zeitung'a açıklamalarda bulunan Alman pilot bazı şeylerin artık zamanımıza uygun olmadığını söyledi.

F1'in çevre teknolojisi konusunu çok uzun süredir görmezden geldiğine inanan Aston Martin'in yeni pilotu Vettel “Bazı yarışlarda savaş uçakları start/finiş düzlüğünün üzerinden geçiyor, bazılarındaysa ticari uçaklar var. Bazı sponsorlar reklam vermek için bunları kullanıyor, bazı ülkelerse askeri güçlerini gösteriyor."

"Bunun anlamsız bir kaynak israfı ve modası geçmiş bir ritüel olduğunu düşünüyorum. Bu sezon salgına rağmen devam etmiş olmalarını tamamen saçma buluyorum çünkü tribünlerde seyirci bile yoktu."

"Gözlerimizi daha fazla açarsak ve gezegenimizde yeni bir farkındalık geliştirirsek, kesinlikle gereksiz olan diğer pek çok şeyi keşfederdik. F1 bu anlamda diğer sporlara da liderlik edilmeli ve ışık tutulmalı." dedi.