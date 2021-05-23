Vettel "harika" Monako GP'den keyif aldı

Bu yılki ilk dört yarıştan puansız ayrılan Sebastian Vettel, Monako'da oldukça iyi bir performans sergiledi ve damalı bayrağı beşinci sırada gördü.

Vettel, geç pit stop sayesinde hem Pierre Gasly hem de Lewis Hamilton'ı geride bırakmayı başardı.

Bu, Vettel'in beşinci olmasına ve yeni takımıyla ilk puanlarını almasına yardım etti.

Alman pilot, beşinci olduğu günün ardından şöyle dedi: "Açıkçası her iki araçla birden puan aldığımız için gerçekten güzel bir gündü ve mutlu olabiliriz. Buna ihtiyacımız vardı. Bizim için çok zor bir başlangıç oldu. Geçen yıl bu kadar güçlü bir performanstan sonra başlangıçta beklentiler çok yüksekti."

"Bence bu, iyi bir sonuç oldu. Her yarışta böyle bir sonuç almayı bekleyemeyiz, Monako özel bir yer ve her zaman size ekstra bir şeyler yapma şansı veriyor. Bu hafta sonu şansımızı iyi kullandık ve umarım sonraki yarışlar için biraz daha ivme kazanabiliriz."

"Dediğim gibi bugün mutluyuz. Ben de mutluyum. Harika bir yarış olduğunu düşünüyorum. Başlangıçta durumu iyi idare etim ve bence takım geç pit stop kararıyla harika bir iş çıkardı. Bu sayede iki pozisyon yükseldim ve bence harika bir sonuç aldık."

Vettel özellikle iki araçla birden puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

"İki araçla birden bu puanlara sahip olduğumuz için mutlu olabiliriz. Bugün pit duvarında harika kararlar aldık ve önemli olduğu anlarda araçta iyi bir tempo yakaladım. Bu yüzden bugün bizim için fark yaratan şeyin bu olduğunu düşünüyorum."

"Pit stop güzeldi ve çıkışta Pierre ile yan yana geldik. Tepeye çıkarken onu görmedim. İlk başta orada olduğunu gördüm ama sonra tam olarak nerede olduğunu bilmiyordum. Tepeye doğru yaptığımız bir tür tırmanma yarışı gibiydi. Ona yer verdim ama sonunda ayağını gazdan çekmek zorunda kaldı. Çok yakındı, ama işe yaradı."

"Dediğim gibi sonuç takım için harika. Takım geçen yıl çok güçlü bir sezonu geride bıraktı ve hepimizin beklentisi çok yüksekti. Ancak kural değişikliklerinin bizi ve Mercedes'i cezalandırdığı çok açık. Mercedes geçen yıl o kadar büyük bir farka sahipti ki, temelde o fark ortadan kalktı. Oysa bize çok fazla zarar verdi ve geriye düştük"

"Yine de sızlanmıyoruz ya da şikayet etmiyoruz. Durumumuzdan en iyi şekilde faydalanmalıyız. Açıkçası cadde pistlerinde her zaman bir şeyler olabiliyor e şimdi bu fırsatları kullandık. Sıradaki Bakü var ve esnek kanatlarla ilgili durumu nasıl ilerlediğini de göreceğiz."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images