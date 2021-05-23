Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Perez: "Norris'e atak yapmak riskli olurdu" Sonraki / Bottas: “Bu sadece büyük bir hataydı”
Formula 1 / Monako GP Haberler

Vettel "harika" Monako GP'den keyif aldı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Sebastian Vettel, Monako Grand Prix'sinde ortaya koydukları performanstan ve aldıkları sonuçtan memnun.

Vettel "harika" Monako GP'den keyif aldı

Bu yılki ilk dört yarıştan puansız ayrılan Sebastian Vettel, Monako'da oldukça iyi bir performans sergiledi ve damalı bayrağı beşinci sırada gördü.

Vettel, geç pit stop sayesinde hem Pierre Gasly hem de Lewis Hamilton'ı geride bırakmayı başardı.

Bu, Vettel'in beşinci olmasına ve yeni takımıyla ilk puanlarını almasına yardım etti.

Alman pilot, beşinci olduğu günün ardından şöyle dedi: "Açıkçası her iki araçla birden puan aldığımız için gerçekten güzel bir gündü ve mutlu olabiliriz. Buna ihtiyacımız vardı. Bizim için çok zor bir başlangıç oldu. Geçen yıl bu kadar güçlü bir performanstan sonra başlangıçta beklentiler çok yüksekti."

"Bence bu, iyi bir sonuç oldu. Her yarışta böyle bir sonuç almayı bekleyemeyiz, Monako özel bir yer ve her zaman size ekstra bir şeyler yapma şansı veriyor. Bu hafta sonu şansımızı iyi kullandık ve umarım sonraki yarışlar için biraz daha ivme kazanabiliriz."

"Dediğim gibi bugün mutluyuz. Ben de mutluyum. Harika bir yarış olduğunu düşünüyorum. Başlangıçta durumu iyi idare etim ve bence takım geç pit stop kararıyla harika bir iş çıkardı. Bu sayede iki pozisyon yükseldim ve bence harika bir sonuç aldık."

Vettel özellikle iki araçla birden puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

"İki araçla birden bu puanlara sahip olduğumuz için mutlu olabiliriz. Bugün pit duvarında harika kararlar aldık ve önemli olduğu anlarda araçta iyi bir tempo yakaladım. Bu yüzden bugün bizim için fark yaratan şeyin bu olduğunu düşünüyorum."

"Pit stop güzeldi ve çıkışta Pierre ile yan yana geldik. Tepeye çıkarken onu görmedim. İlk başta orada olduğunu gördüm ama sonra tam olarak nerede olduğunu bilmiyordum. Tepeye doğru yaptığımız bir tür tırmanma yarışı gibiydi. Ona yer verdim ama sonunda ayağını gazdan çekmek zorunda kaldı. Çok yakındı, ama işe yaradı."

"Dediğim gibi sonuç takım için harika. Takım geçen yıl çok güçlü bir sezonu geride bıraktı ve hepimizin beklentisi çok yüksekti. Ancak kural değişikliklerinin bizi ve Mercedes'i cezalandırdığı çok açık. Mercedes geçen yıl o kadar büyük bir farka sahipti ki, temelde o fark ortadan kalktı. Oysa bize çok fazla zarar verdi ve geriye düştük"

"Yine de sızlanmıyoruz ya da şikayet etmiyoruz. Durumumuzdan en iyi şekilde faydalanmalıyız. Açıkçası cadde pistlerinde her zaman bir şeyler olabiliyor e şimdi bu fırsatları kullandık. Sıradaki Bakü var ve esnek kanatlarla ilgili durumu nasıl  ilerlediğini de göreceğiz."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Perez: "Norris'e atak yapmak riskli olurdu"

Önceki haber

Perez: "Norris'e atak yapmak riskli olurdu"

Sonraki haber

Bottas: “Bu sadece büyük bir hataydı”

Bottas: “Bu sadece büyük bir hataydı”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Monako GP: Verstappen kazandı, Sainz ve Norris podyuma çıktı!

5s
2
Formula 1

Binotto: ''Leclerc'in aracında sorun çıkan yeri önceden kontrol etmemiştik"

2s
3
Formula 1

Bottas: “Bu sadece büyük bir hataydı”

1s
4
Formula 1

Vettel "harika" Monako GP'den keyif aldı

1s
5
Formula 1

Resmi: Leclerc, şaft arızası nedeniyle Monako GP'den çekildi!

7s
Son Haberler
Norris: ''Şampiyonayı pek fazla düşünmüyorum"
F1

Norris: ''Şampiyonayı pek fazla düşünmüyorum"

17dk
Ricciardo: “Unutmak istediğim yarışlardan biriydi”
F1

Ricciardo: “Unutmak istediğim yarışlardan biriydi”

42dk
Bottas: “Bu sadece büyük bir hataydı”
F1

Bottas: “Bu sadece büyük bir hataydı”

1s
Vettel "harika" Monako GP'den keyif aldı
F1

Vettel "harika" Monako GP'den keyif aldı

1s
Perez: "Norris'e atak yapmak riskli olurdu"
F1

Perez: "Norris'e atak yapmak riskli olurdu"

1s
Son Videolar
Carlos Sainz, Shell'in medya etkinliğinde quize giriyor. 05:26
Formula 1
1s

Carlos Sainz, Shell'in medya etkinliğinde quize giriyor.

2021 Monako GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
8s

2021 Monako GP grid pozisyonları

Mercedes F1 fabrika turu! 08:01
Formula 1
22 May 2021

Mercedes F1 fabrika turu!

İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Perez: "Norris'e atak yapmak riskli olurdu" Monako GP
Formula 1

Perez: "Norris'e atak yapmak riskli olurdu"

Ocon mutlu, Alonso mutsuz Monako GP
Formula 1

Ocon mutlu, Alonso mutsuz

Monako'da günün pilotu Vettel! Monako GP
Formula 1

Monako'da günün pilotu Vettel!

Çok Okunanlar Bugün

Monako GP: Verstappen kazandı, Sainz ve Norris podyuma çıktı!
Formula 1 Formula 1

Monako GP: Verstappen kazandı, Sainz ve Norris podyuma çıktı!

Binotto: ''Leclerc'in aracında sorun çıkan yeri önceden kontrol etmemiştik"
Formula 1 Formula 1

Binotto: ''Leclerc'in aracında sorun çıkan yeri önceden kontrol etmemiştik"

Bottas: “Bu sadece büyük bir hataydı”
Formula 1 Formula 1

Bottas: “Bu sadece büyük bir hataydı”

Vettel "harika" Monako GP'den keyif aldı
Formula 1 Formula 1

Vettel "harika" Monako GP'den keyif aldı

Resmi: Leclerc, şaft arızası nedeniyle Monako GP'den çekildi!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Leclerc, şaft arızası nedeniyle Monako GP'den çekildi!

Bottas, Monako'da yarış dışı kalmasına neden olan hata nedeniyle üzgün
Formula 1 Formula 1

Bottas, Monako'da yarış dışı kalmasına neden olan hata nedeniyle üzgün

Leclerc: ''Bunu kabullenmek çok zor"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: ''Bunu kabullenmek çok zor"

Ricciardo: “Unutmak istediğim yarışlardan biriydi”
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: “Unutmak istediğim yarışlardan biriydi”

Son Haberler

Norris: ''Şampiyonayı pek fazla düşünmüyorum"
Formula 1 Formula 1

Norris: ''Şampiyonayı pek fazla düşünmüyorum"

Ricciardo: “Unutmak istediğim yarışlardan biriydi”
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: “Unutmak istediğim yarışlardan biriydi”

Bottas: “Bu sadece büyük bir hataydı”
Formula 1 Formula 1

Bottas: “Bu sadece büyük bir hataydı”

Vettel "harika" Monako GP'den keyif aldı
Formula 1 Formula 1

Vettel "harika" Monako GP'den keyif aldı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.