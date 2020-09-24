Vettel, Hamilton'ın Schumacher'in rekorunu kırmasıyla ilgili "karmaşık" duygulara sahip

Hamilton, bu hafta sonu Rusya GP'yi kazanması halinde Schumacher'in 91 galibiyetlik rekorunu yakalayacak ve yakın gelecekte bu rekoru daha da ileri taşımasına kesin gözüyle bakılıyor.

Vettel, 53 galibiyetle tüm zamanların en çok yarış kazanan pilotlar listesinde üçüncü sırada yer alıyor.

Vettel, Schumacher'in zafer sayısına atıfta bulunarak, "Her zaman ulaşılması imkansız görünen bir sayı oldu."

“Son yılları ve Lewis'in geçmişine bakarsak, gitgide oraya yaklaşıyordu ve sanırım bu noktada ona ulaşması bir zaman meselesiydi."

“Bir yandan kesinlikle üzgün olacağım çünkü Michael hâlâ benim kahramanım."

"Öte yandan Lewis adına çok mutlu olacağım. Son senelerde elde ettiği ve bu sene elde edeceği başarıları hak ediyor. F1'de bu sene, veya önümüzdeki senelerde, kalıp kalmayacağını bilmiyorum ancak kalacağını tahmin ediyorum."

"Yani hislerim yarı yarıya, biraz karmaşık. Kendi açımdan bakarsam bilmiyorum, oradan çok uzaktayım."

"Her zaman imkansız görünen o rakamlardan biriydi, ta ki birinin oraya yaklaşıp onu kırdığı noktaya kadar." dedi.

Schumacher, 2001 Belçika GP'deki zaferinin ardından Alain Prost'un 51 galibiyetlik rekorunu kırdı ve 19 yıldır bu rekorun sahibiydi.

Hamilton, Schumacher'in bu rekorunu kırmasının kendisi için ne anlama geldiği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Dürüst olmak gerekirse, bunun benim için ne anlama geldiğini bilmiyorum,"

"Öncelikle işimi yapacağım. Bu, Valtteri'nin [Bottas] ilk yarışını kazandığı pist, Valtteri bu pistte çok hızlı. Ve Red Bull geçen yıl olduğu gibi yine hızlı olacak."

"Bu yüzden, hafta sonuna gelip kazanmak gerçekten zor bir olacak. Eğer olacaksa, bir aşamada olacak, çünkü yakın zamanda bırakmayacağım."

"Sana nasıl hissedeceğimi ya da bunun ne anlama geleceğini yahut bir anlamı olup olmayacağını söyleyemem."

"Dünyada başka, daha büyük sorunlar var. Ama elbette bu bir onur, ama hiçbir şey ifade etmiyor."