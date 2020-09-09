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Formula 1 / Son dakika

Vettel, Hamilton'ın kararını mı bekliyor?

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Vettel, Hamilton'ın kararını mı bekliyor?
Ekleyen:
, Editör

Son çıkan haberlere göre Sebastian Vettel, Mercedes'te Lewis Hamilton'ın gelecek yıl devam edip etmeyeceği yönündeki kararı bekliyor olabilir.

Mercedes'te Valtteri Bottas'ın gelecek yıl da takımda kalacağı açıklandı ancak Lewis Hamilton'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

İngiliz pilotun takımda kalmasına kesin gözüyle bakılsa da, henüz yeni bir kontrat imzalamaması akıllarda soru işareti yaratıyor.

Motorsport.com İtalya'ya göre tarafların yeni sözleşmeye imza atmamasının sebeplerinden bir tanesi Toto Wolff'un da geleceğinin belirsiz olması.

Ancak asıl mesela Hamilton'ın sözleşme süresi gibi görünüyor. 35 yaşındaki Hamilton'ın yeni kontratı imzalamasına kesin gözüyle bakılsa da, bunun uzun vadeli bir anlaşma mı yoksa kısa vadeli bir sözleşme mi olacağı belli değil.

Ancak her iki durumda da Hamilton'ın son kontratı olması bekleniyor.

Diğer tarafta Sebastian Vettel'in Racing Point'e geçme ihtimali de masanın üzerinde kalmaya devam ediyor.

Padokta bu anlaşmanın yapılmasına kesin gözle bakılıyordu ancak FIA'nın kopyalama konusunda aldığı karar ve kuralları sıkılaştırması, Vettel'in kararını etkileyebilir.

Ayrıca Motorsport.com İtalya'ya göre Vettel, her ihtimale karşı Hamilton'ın Mercedes'le olan durumuna da bakıyor ve acele etmiyor.

Vettel henüz Racing Point'le ilgili kararını da vermedi ve eğer bu projede yer almamaya karar verirse, o zaman bir yılı kenarda geçirecek.

Öte yandan Haas'la Nico Hulkenberg arasında da ciddi görüşmeler olduğu anlaşılıyor.

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Editör Kemal Şengül

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