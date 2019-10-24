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Formula 1 / Meksika GP / Son dakika

Vettel, Hamilton’ı savundu: “F1, daha fazlasını yapmalı”

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Vettel, Hamilton’ı savundu: “F1, daha fazlasını yapmalı”
Ekleyen:
, Editör
24 Eki 2019 18:35

Formula 1 sürücüleri son günlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle Lewis Hamilton’ı desteklerlerken, Sebastian Vettel sporun bu konuda yardımcı olmak için daha fazlasını yapabileceğini söyledi.

Hamilton’ın geçtiğimiz günlerde çevre ile ilgili endişelerini dile getirmesi eleştirilmişti ve İngiliz sürücü bu eleştirilere Meksika Grand Prix’si öncesindeki basın toplantısında cevap verdi.

Basın toplantısındaki diğer sürücülere, Hamilton’ın paylaşımı hakkındaki düşünceleri soruldu ve sürücüler İngiliz sürücüyle hemfikir olduklarını belirttiler.

Vettel, “Sosyal medyada aktif değilim, ancak konu çok net.”

“Eğer bu konulara bakmazsanız bilgisiz olursunuz. Lewis’in dediği gibi, dışarıdan kabul görmemiz zor çünkü bıraktığımız etki küçük değil.”

“Yarışlar, dünyanın dört bir yanında yapılıyor, işimizin bir parçası olarak da seyahat etmeliyiz. Ancak genel olarak, F1 daha fazlasını yapmalı. F1, dünya çapında bir platform ve daha güçlü bir mesaj vermemiz gerektiğini düşünüyorum.”

“Herkesin bir şeyler yapabileceğini, biraz katkıda bulunabileceğini düşünüyorum. Eğer tüm dünya bu şekilde hareket ederse, büyük bir farklılık olabilir.”

“Değişimin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum ve bunun geç olmamasını umuyorum.” şeklinde konuştu.

Ayrıca Sergio Perez de Hamilton’a destek verdi ve farkındalık yaratılmasına yardımcı olmak için sosyal medyayı kullanmasını destekledi.

Perez, “Sesimizi yükseltmek çok önemli, birçok insan bizi duyuyor.”

“Özellikle Lewis gibi birinin duyulması çok önemli. Sosyal medyadan sıkça gönderdiği mesajları görmek iyi.”

“Birçok insan onu takip ediyor. Eğer dünyayı etkileyebilirsek, yardımcı olabilirsek bunu yapmalıyız. Bunda yanlış bir şey görmüyorum.” ifadelerini kullandı.

Alexander Albon ise “Lewis’in söyledikleri gerçekten iyiydi. Formula 1’de olmamız, çevreyi önemsemediğimiz anlamına gelmiyor.” dedi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Meksika GP
Editör Cem Özel

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