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Formula 1 Haberler

Vettel: “Hamilton-Verstappen olayını yeniden incelemek gereksiz”

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Sebastian Vettel, geçtiğimiz hafta sonu Brezilya Grand Prix’sinde Lewis Hamilton ile Max Verstappen arasında yaşanan olayın yeniden incelenmesinin “biraz gereksiz” olduğunu düşünüyor.

Vettel: “Hamilton-Verstappen olayını yeniden incelemek gereksiz”

Verstappen ile Hamilton, Interlagos’taki yarışta 4. virajda yan yana geldiler. Ancak Verstappen’in geç frenajıyla beraber her iki sürücü de pist dışına taştı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, bu olayın incelemeye bile alınmamasını “gülünç” olarak nitelendirirken, yarış kontrolün bu olayı değerlendirirken Verstappen’in araç üstü görüntülerine erişimi olmadığı ortaya çıktı.

Bu görüntülerin salı günü yayınlanmasının ardından Mercedes, olayın yeniden incelenmesini talep etti ve Katar’da bu konuda bir görüşme yapılacak.

Yeniden inceleme hakkı başarılı olursa, Verstappen’in Brezilya GP’deki sonucunu etkileyebilecek bir ceza gelebilir.

Verstappen, aşınmış lastiklerle frenlemede sıkıntı yaşadığını ve sonrasında zaten Hamilton’ı arkasında tutamadığını belirtti.

Dört kez F1 dünya şampiyonu Vettel ise bu olayı “görmediğini” ve “en az bir tur geride” olduğunu söyleyerek şaka yaptı.

Sonrasında Aston Martin sürücüsü, olayın görüntülerinin birazını gördüğünü söyledi: “Liderlik için savaşıyorlardı. Bundan dolayı, her yarıştaki en büyük savaş bu.” dedi.

Takımlar, yeni ve önemli kanıtlarla beraber hakemlerin kararlarını gözden geçirmeleri için yeniden inceleme haklarını kullanabiliyorlar.

Yeniden inceleme hakkı kullanımının artmasının iyi bir şey olup olmadığı sorulduğunda Vettel, “Ben buna dahil değilim. Ancak bunun biraz gereksiz olduğunu düşünüyorum.”

“Yani ne değişiyor? Herhangi bir şeyin değiştiğini düşünmüyorum. Lewis harika bir yarış geçirdi. Daha hızlıydı. Olay bu.” ifadelerini kullandı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Valtteri Bottas, Mercedes W12

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Alpine sürücüsü Fernando Alonso ise bu konuda fazla yorum yapmaktan kaçındı ve “her olay farklı olduğu için bir fikri olmadığını” ve ek bir karar alınacağından şüpheli olduğunu söyledi.

Alonso, “Artık hiçbir şey yapılmamalı. Olayın çok kötü olup olmadığını bilmiyorum, ancak hakemler orada ceza gerekmediğini düşündüler ve artık bir ceza çıkmayacağını düşünüyorum.” dedi.

Verstappen’in eski takım arkadaşı Daniel Ricciardo, bunu “zorlu ve yakın” bir mücadele olarak tanımladı ve Verstappen’in neden sert savaştığını anladığını söyledi.

Ricciardo, “Hamle doğru ya da yanlış olarak görülse de, galibiyet ve şampiyonluk için çekişiyorlar. Elinizden geldiği kadar uzun süre savaşmalısınız ve her turda liderliği korumaya çalışmak için her şeyi yapmalısınız.”

“Bu hamle ikisini de pist dışına sürükledi, yani belki de sınırı aşan bir hareketti.”

“Buna, çok sert diyebilirim çünkü kimse virajı alamadı. Ancak yaklaşım değişmedi.”

“O pozisyonda değilim, şampiyonluk için savaşmıyorum. Ancak sonuna kadar savaşmalısınız. Eğer bu bir daha yaşanırsa, bir şey değişir mi bilmiyorum.” şeklinde konuştu.

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