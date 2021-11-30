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Formula 1 Haberler

Vettel: "Hamilton ve Verstappen'in takım arkadaşlarından destek almaya ihtiyaçları yok"

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Sebastian Vettel, Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in şampiyonluk mücadelesi için takım arkadaşlarından destek almaya ihtiyaçları olmadığını düşünüyor.

Vettel: "Hamilton ve Verstappen'in takım arkadaşlarından destek almaya ihtiyaçları yok"

Verstappen, Suudi Arabistan'da gerçekleşecek sezonun sondan bir önceki yarışına, sürücüler şampiyonasında Hamilton'a karşı sekiz puanlık bir farkla geliyor. Sezon boyunca, takım arkadaşlarının şampiyonanın nihai sonucu için oynayabilecekleri role büyük önem verildi.

Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas, uzun zamandır mümkün olan her yerde Hamilton'ın şampiyonluğuna ve Mercedes'in takımlar şampiyonluğunu almasına yardım etmekle görevlendiriliyor. Perez de, Verstappen ilk şampiyonluğu için mücadele ederken Red Bull tarafından ona yardım etmesi için takıma getirilmiş durumda.

Vettel, dört kez dünya şampiyonu olmuş bir sürücü olarak bu tür şampiyonluk mücadelelerinde engin bir deneyime sahip ve hem Hamilton hem de Verstappen'in, bu açıdan kendi takım arkadaşlarına güvenmek zorunda olmadıklarına inanıyor.

Vettel, GPFans'e, "Mark [Webber] da şampiyonluk mücadelelerinde yer aldı ve diğer sürücü sizi destekliyorsa veya takımın çok net bir rolü varsa işler nasıl oluyor bilmiyorum."

"Red Bull'da o noktaya hiç gelinmedi."

"Sanırım puanlar açısından çok yakındık ve sezonun ikinci yarısında sadece bir araç ve tek bir sürücü olduğu hiçbir zaman bu kadar net olmadı."

"Genel olarak, ikinci sürücüyü sadece yardım etmeye adamanın büyük bir hayranı değilim. Şu andaki durumun da böyle olduğunu düşünmüyorum."

"Belki biraz abartılıyor ama bence herkes kendi yarışı için yarışmalı ve sen de kendi şampiyonluğun için savaşmalısın."

"Mark'tan böyle bir destek almadığım için oldukça mutluyum ve bunu Mark hakkında olumsuz konuşmak için söylemiyorum. Sadece bunu kendi başıma yapmak zorunda kaldım ve geriye dönüp baktığımda başardıklarımla gurur duyuyorum."

“Bunu kendi başıma başardım, yardım aldığım için değil.” dedi.

Verstappen, Hamilton üzerindeki sekiz puanlık avantajını 26 veya daha fazlasına çıkarması halinde, yaklaşmakta olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinde şampiyonluğu alabilir.

Aksi takdirde, dünya şampiyonu Abu Dhabi'de yapılacak sezonun son yarışında belirlenecek.

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