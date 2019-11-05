Vettel: “Hamilton bu başarıyı hak etti”
Sebastian Vettel, Lewis Hamilton’ın bu sezon şampiyon olmayı hak ettiğini söyledi.
Lewis Hamilton pazar günkü yarışta ikinci sırada finiş gördü ve son altı yılda beşinci şampiyonluğunu yakaladı.
Hamilton’ın bu başarısı büyük yankı uyandırırken, Fernando Alonso, Jenson Button ve Nico Rosberg gibi şampiyonlar Hamilton’ı kutlayan ilk isimlerdi.
Sebastian Vettel ise yarış dışı kaldığı yarışın ardından podyum öncesinde Hamilton’ı kutladı.
Vettel verdiği demeçte Hamilton’ın bu başarıyı hak ettiğine dikkat çekti.
“Sanırım şimdi, olabildiğince güzel şeyler yazmanın vakti geldi.”
“Birisi altı dünya şampiyonluğu kazanıyorsa, o zaman hepsini hak ediyor demektir. Bunu zaten Lewis’e de söyledim.”
“Onun için gerçekten mutluyum fakat bu yıl mücadeleye giremediğimiz için mutlu değilim.”
“Son yıllarda ve aynı zaman bu yıl başardıklarına saygı duymalıyız. Takımıyla birlikte sahip oldukları güce saygı göstermeliyiz.
“Onun için mutluyum fakat bizim için o kadar da mutlu değilim.”
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, leads Charles Leclerc, Ferrari SF90, Lando Norris, McLaren MCL34, Sebastian Vettel, Ferrari SF90 and Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
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