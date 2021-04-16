Vettel: "Hamilton, Bahreyn'de Verstappen'e göre 'daha akıllı' davrandı"

Bahreyn hafta sonunda Red Bull'un Mercedes'e kıyasla ufak da olsa performans avantajı olduğu görülebiliyordu.

Mercedes, Max Verstappen'i yenmek için erken pit stoplar yaptı ve Lewis Hamilton, son bölümde Hollandalı pilota karşı kendisini harika şekilde savunarak zafere ulaştı.

Verstappen ve Hamilton arasındaki mücadele sorulduğunda Vettel, şöyle konuştu: "Yarıştan sonra önce çıkan olayları seyrettim ve sanırım evet, Max biraz daha hızlıydı ve yarışın sonunda daha iyi lastikleri vardı."

"Fakat Lewis daha akıllı davrandı, daha iyi sürdü ve başını önüne eğip yapması gereken işi yaptı. Bence bu pozisyonda kaybedecek hiçbir şeyi yoktu fakat kazanabileceği çok şey vardı. O da bunu yapıp kazandı."

"Max'in bir şansı vardı ya da olmalıydı, daha hızlı olan taraf oydu ve yarışı kazanmalıydı. Sonunda o değil Lewis kazandı, bu yüzden bu durumda yarışı kazananın gerçekten Lewis'in kendisi olduğunu düşünüyorum."

Bahreyn'deki tartışmalı olayın ardından, bazı pistlerde pist dışındaki bölümlere çakıl eklenmesi gündemde.

Vettel bu konu hakkında FIA'dan bir şey duyup duymadığı sorusuna, "Hayır, doğrusu bilmiyorum. Son birkaç yılda pist dışındaki bu kaçış alanları ve muhtemel çözüm ya da fikirler hakkında konuştuk. Fakat bunu yapmak kolay değil çünkü pisti diğer kategorilerle de paylaşıyoruz ve herkesin farklı bir tercihi var."

"Ancak bizim açımızdan bakarsam, kontrolü kaybettiğimizde veya pistin dışına çıktığımızda daha fazla çakılla veya cezayla karşılaşsaydık, bu doğal bir ceza ve doğal bir sınır olurdu." cevabını verdi.