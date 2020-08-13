Vettel: "Hâlâ Leclerc ile aynı fırsatlara sahibiz"

Sürücüler şampiyonasında an itibariyle Vettel, 10 puan ile beraber 13. sırada yer alırken, takım arkadaşı Charles Leclerc ise 45 puan ile dördüncü sırada yer almakta.

Vettel, sezonun gidişatının moralini bozmadığını söyledi: "Daha önce de dediğim gibi, daha mutlu bir yerde olduğum olmuştu. Tabii ki de önde mücadele etmeyi çok seviyorum. Kazanmayı çok seviyorum ve şu anda alamadığımız mükemmel sonuçların getirdiği his hâlâ mükemmel bir his."

"Bu sene bunları elimizdeki paket ile başarmak zor olacak, ancak bana göre Charles, buna rağmen iyi sonuçlar elde edebileceğimizi kanıtlamış durumda. Ve tabii ki de doğru pozisyonda bulunduğunuz anda, fırsat yakabileceğiniz pozisyonda olduğunuz anda podyum alabilirsiniz."

"Kendimi genelde daha iyi tarafta bulduğum olmuştu, ancak şu anda bu durum pek mümkün olmadı. Daha sadece iki haftayı bu şekilde geçirdik, daha öncesindeki sonuçlarımız yeterince direkt olmuştu."

"Ancak genel olarak bakarsak, yaptığım en iyi sezon başlangıcı değildi. Buna hüsran demek ise biraz fazla olurdu."

Takımdan ayrılacak olması sebebiyle Ferrari'nin, Vettel'in performansının bu şekilde devam etmesi takdirde Alman pilotu takımdan sezon bitmeden önce göndereceği hakkında pek çok dedikodu çıkmıştı. Vettel ise bu düşünceye katılmadığını söyledi.

"Bilmiyorum, bunun olacağını düşünmüyorum. Bu konuyu düşünmedik veya hakkında konuşmadık. Bu yüzden sanırım bu, bana sorulması gereken bir soru değil. Ancak dediğim gibi, sanırım ne ile karşı karşıya olduğumun farkındayım, yapabileceğim işi biliyorum."

"An itibariyle tertemiz bir başlangıç yapmadım, ancak eminim ki işler sakinleştiğinde ve iyi bir şans yakaladığımda, bundan faydalanacağım."

Eşit muamele görüp görmedikleri sorulduğunda ise Vettel şu yanıtı verdi: "Eğer eşit olmadığımızı hissetseydim bunu dile getirirdim. Ancak an itibariyle eşit olduğumuza inanıyorum."

"Charles'ın da dediği gibi, bu sezon bizi etkilemiyor. Bekleyelim ve ne olacağını görelim. Bence ne yapacağınızla da alakalı bir durum. Eğer uzun süre boyunca iyi performans veren bir motor kullanıyorsanız ve karşınızda daha yıpranmış bir motor varsa, bu pek de iyi bir haber değil."

"Ancak şu anda içerisinde bulunduğumuz durumda, aynı Charles'ın da dediği gibi, bu bizi etkilemiyor."