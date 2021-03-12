Vettel: "Hâlâ araca alışmam gerekiyor"

Bu yıl Aston Martin'e katılan Sebastian Vettel, Bahreyn testinin sabah bölümünde 1:33.742 yaptı ve gerilerde kaldı.

Toplamda 51 tur atan Alman pilot, genel anlamda araca alışmaya çalıştı ve bir noktada pit yolu sonunda yolda kaldı.

Öğleden sonra aracı Lance Stroll'e bırakan Vettel, testin ilk günüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Vettel, “AMR'in direksiyonunda ilk günüm sona erdi. Bugün çok kuvvetli bir rüzgar olmasına rağmen son derece eğlenceliydi. Seans boyunca aracı pistte tutmak ve temiz turlar atmak hiç de kolay değildi."

"Her şeye rağmen bugün çok şey öğrendim. Yeni motoru, yeni aracı, yeni direksiyonu ve direksiyon üzerindeki tuşları anlamaya çalıştım."

"Alışmam gereken çok şey var ve daha fazla hız bulmalıyım. Hangi alanlarda gelişebileceğimi anlamak için telemetriler üzerinde çalışmayı planlıyorum."

"Geri kalan günlerde yoğun bir test programı olacak, ancak planladığımız her şeyi yapmayı planlıyoruz."

"Genel olarak Aston Martin için başarılı bir ilk gün oldu." dedi.

Vettel, aracın davranışlarının Ferrari'den farklı olduğunu da ekledi.

"Pist koşulları zordu, araçlar çok kayıyordu ama yine de çok şey öğrendim. Aracın davranışı hem fren yaparken hem de hızlanırken geçmişte kullandığımdan biraz farklı görünüyor. Ayrıca aracın saf sürüşü de önceden farklı."

"Yapılacak çok şey var. Ancak programımızın çoğunu tamamladık ve çok eğlendiğimi söylemem gerekiyor."