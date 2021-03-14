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Formula 1 / Bahreyn Mart testi / Son dakika

Vettel hâlâ araca alışma sürecinde

Ekleyen:
, Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, araçta alışamadığı birkaç nokta olduğunu söyledi.

Vettel hâlâ araca alışma sürecinde

Testlerin belki de en şanssız isimlerinden biri olan Sebastian Vettel, üç günlük testlerde sadece 117 tur atabildi. Özellikle yeni bir takıma geçiş yaptığı göz önüne alınınca bu, Alman pilot için hiç de iyi olmadı.

Ferrari'den Aston Martin'e geçerek araç konseptinde büyük bir farklılık yaşayan Vettel, farklılıkların neler olduğu hakkında şunları söyledi: "Bence durum sadece buna bağlı değil, bunun yanında pek çok farklı etken var."

"Dürüst olmak gerekirse çok fazla detaya girmek istemiyorum. Şöyle söyleyelim, benim için oldukça ilginç oldu. Ortada sadece tek bir etken de yok. Sanki bir anda yüksek eğimli bir aracınız varken eğimi azalttığınızda Mercedes'e sahip olmuyorsunuz."

"Veya Mercedes kullandığınızda eğimi artırdığınızda bir Red Bull kullanmıyorsunuz. Bu olay böyle işlemiyor, ortada daha karmaşık bir olay var. Bir araya gelen çok fazla etken var."

Kimin en hızlı araca sahip olduğu sorusuna ise Vettel, eğlenceli bir cevap verdi: "Yeni bir güvenlik aracımız var. O her zaman lider olacak! Bu bir gerçek!"

"Bilmiyorum, o kadar da takip etmedim, tabii ki de çoğu zaman araçla meşguldüm ve kendi aracımızı izliyordum. Ancak şunu söylemek gerekir ki Mercedes, son yıllarda kat ettiği mesafeyi kat edemedi."

"Ancak daha önce de dediğim gibi, eminim ki ilk yarışta gayet iyi olacaklardır ve Red Bull da son yıllarda yaptığı şeye devam ediyor olacaktır: rakipleri olmaya. Bu nedenle ya Mercedes ya da Red Bull'un en hızlı araca sahip olmasını bekliyorum."

Aston Martin lansmanında takım, uzun süreli bir hedeften bahsetmişti ve Vettel'in bu konuda öncü olacağını belirtmişti. Aracın hangi alanlarının geliştirilebileceği sorusunu yanıtlayan Vettel, "Araç hakkında pek çok farklı şey var."

"Sürüşü farklı hissettiriyor çünkü farklı bir paket. Tabii ki tüm F1 araçlarında hidrolik sistem var, ancak hepsinin ayarı farklı ve farklı bir hissiyat veriyor, çünkü aracı sürdüğünüzde elinizde direksiyon oluyor ve geri bildirimi de buradan alıyorsunuz."

"Dediğim gibi aracın felsefesi farklı, çünkü farklı bir takımdayım ve farklı bir araç sürüyorum, bu nedenle biraz daha farklı bir sürüş var, daha farklı şekilde sürülmek istiyor, farklı güç ünitesi var..." 

"Detaylara çok fazla girmeyeceğim çünkü herkesin önünde bunu karşılaştırmak adil değil, ancak doğal olarak araçlar farklı ve araca alışmak biraz uzun sürüyor."

"Aracın içerisinde de farklı bir ortam var, konfor olarak konuşuyorum, pedallar da biraz farklı hissettiriyor. Koltuğum biraz daha farklı, biraz daha küçük, ancak tüm bu alanlar bu farklılığı yaratan küçük etkenler."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn Mart testi
Alt-etkinlik Pazar
Pilotlar Sebastian Vettel
Takımlar Aston Martin F1 Team
Editör Efe Kahya

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