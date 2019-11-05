Vettel: "Hafta sonu boyunca hiç sorunumuz yoktu"

Sebastian Vettel yarışa ikinci sıradan başladı ancak ilk turda pek çok pilota geçilmekten kurtulamadı.

İlk turlarda yaşadığı bu yol tutuş problemlerinden sonra yedinciliğe kadar gerileyen Vettel, dokuzuncu virajda süspansiyonunun kırılmasının ardından finiş göremedi.

Vettel şimdi şampiyonada beşinci sıraya geriledi ve bitime iki yarış kala üçüncülük şansını zora soktu.

Şampiyonada beşinciliğe gerilediğinin hatırlatılması üzerine Vettel, "Her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Mümkün olan en iyi sonucu elde etmeye çalışıyorum ancak bu yarışta olanların hiçbirisini değiştiremem. Yarışa dönüp bakarsak başlangıçta araçta çekiş yoktu ve birkaç pozisyon kaybettim. Sonrasında süspansiyon kırıldı. Yarışım başlangıçtan hemen sonra bitti."

"Neler olduğunu anlamak zor, ama bir şeyler yanlıştı. Yarış başladı ve araçta ciddi anlamda çekiş yoktu. Çoğu pilot beni geçti ve lastiklerimi çalıştırmaktan zorlandım. Sağ virajlarda zorluk daha da artıyordu. Dokuzuncu virajda süspansiyon kırıldı. Orada son turdakiyle aynı şekilde gittim. Hatta bütün hafta sonu boyunca olanla aynı hız ve şekilde oradan geçtim."

"Hafta sonu boyunca aracı korumak için çok çalıştım. Dediğim gibi, o turda orayı tıpkı diğer turlardaki gibi geçtim ancak nedense süspansiyon aniden kırıldı. Başlangıçta kimseyle temas da yaşamadım. Hatta yarışın başını da seyrettim."

"Tuhaf çünkü yeterli yol tutuş yoktu. Lastiklerin çalışmasını sağlamakta zorlandım. Ancak araç hafta sonu boyunca olandan çok farklı davranıyordu."

"Lastiklerin çalışmasını sağlamak birkaç turumu aldı. Yavaş yavaş doğru ritmi bulmaya başladım. Sağ virajlarda sorun yaşadığım için biraz daha farklı bir çaba göstermeliydim. Sonrasında da süspansiyonum kırıldı. Sorunu tam olarak bilmediğimiz için takım Charles'ı dikkatli olması konusunda uyardı."

"Bu hafta sonu pistte çok çalıştık ve hiçbir problem yaşamadık. Ama yarışın o anında... Artık ne olduğunu hiç bilmiyorum."