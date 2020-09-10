Vettel haberi sonrasında Aston Martin hissesi, 19 dakikada %8 arttı!

Londra Borsası'nın açılışında güne 60.25 Penny Sterling değerinde başlayan Aston Martin hisselerinin değeri, 19 dakikada 63.85 Penny Sterling'e ulaştı.

Bu yükseliş, İngiltere saatine göre saat sabah 7'de açıklanan Vettel'in Aston Martin için yarışacağı haberinden bir saat sonra açılan borsada büyük bir etki yarattı.

Gerçekleşen hızlı yükselişten sonra saat 10'da 55.35 Penny Sterling değerini yakalayan Aston Martin'in yaşadığı bu düşüş, bir anda yükselen hisse fiyatlarından sonra hissedarların hisse satışı gerçekleştirmesi olarak ortaya çıktı.

Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in Aston Martin'e geçişi çok uzun süredir dedikodu olarak Formula 1 padoğunda yer alıyor olsa da, yapılan ani açıklamalar sonrasında Aston Martin hisselerinin bundan büyük bir şekilde etkilenmesi tesadüf olmayabilir.

Daha öncesinde Vettel'in takıma gelmesi hakkında çıkan dedikodular, markanın hisse fiyatının %6.8 artmasına neden olmuştu.