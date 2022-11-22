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Vettel, Haas'ı eleştirdi: "Takım yönetimi bazen anlaşılması zor olabiliyor"

Sebastian Vettel, yakın arkadaşı Mick Schumacher'in Formula 1'de olmayı hak ettiğine inanıyor ve Haas yönetiminin kararını anlaşılması zor buluyor.

Altay Gök
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Vettel, Haas'ı eleştirdi: "Takım yönetimi bazen anlaşılması zor olabiliyor"
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F3 ve F2 şampiyonluklarının ardından 2021 sezonunda Haas ile spora giriş yapan Schumacher, ikinci sezonuna iyi başlayamamış, özellikle Suudi Arabistan ve Monako'daki büyük kazaları nedeniyle takımın eleştirilerini üstüne çekmişti.

Monako'daki kazanın ardından performansını arttıran Schumacher, sezonun ikinci yarısında tempo anlamında takım arkadaşını geride bırakmayı başarmasına rağmen koltuğunu koruyamadı ve gelecek sezon için koltuğunu Nico Hulkenberg'e kaptırdı.

Schumacher'in arkadaşı ve akıl hocası Vettel ise Haas'ın kararına şaşırdığını ve Alman pilotun F1'de kalmayı hak ettiğini söylüyor.

Motorsport Almanya'ya konuşan Vettel, "Elbette bu Mick için acı verici bir durum, onun için üzgünüm. Bence Haas'taki takım yönetimi bazen... Bir şey söylemek istemiyorum ama bazen anlaşılması zor olabiliyor. Bence Mick F1'de olmayı kesinlikle hak ediyor."

"Bu sezon onun için kesinlikle kolay geçmedi. Birkaç hata yapmış olabilir ama takımın da masum olduğunu düşünmüyorum, en azından dışarıdan bakıldığında."

"Bazı pilotlar dışarıdan bakıldığında takım tarafından umursanmadıkları izlenimini verirler, aslında umursamayan sürücü yoktur ve hiçbir zaman da var olmamıştır. Yine de bu açıdan Haas kesinlikle daha iyi bir iş çıkarabilirdi."

"Mick tüm bu yaşananlardan çok şey öğrenebilir, bunu başaracağından da eminim. Umarım çok yakında geri dönecek."

"Sanırım çok yakında yeni görevine ve gelecek planlarına odaklanacak. Bir şans elde edebilmesini umuyorum çünkü potansiyeli var." dedi.

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