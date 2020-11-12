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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Güvenlik aracından geri tur alma kuralı 'utanç verici'"

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Vettel: "Güvenlik aracından geri tur alma kuralı 'utanç verici'"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Sebastian Vettel, Formula 1 pilotlarının güvenlik aracı arkasında turlarını geri almalarının "utanç verici" olduğunu söyledi - ancak FIA, prosedürün arkasında gerekli bir neden olduğunu açıkladı.

Imola'da yapılan Emilia Romagna GP'sinde birkaç sürücü, normal prosedürler kapsamında güvenlik aracının arkasında turlarını geri aldılar ve sıranın arkasına geçtiler.

Bu sürücüler, yaşanan kazanın ardından pisti temizlemeye devam eden hakemler ile karşı karşıya kaldı, bu durum ise güvenlik aracı prosedürleri ve güvenlik zaafları hakkında tartışmalara neden oldu.

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GPDA yöneticisi Vettel, FIA adına Formula 1 tarafından yönetilen zaman ekranlarında kullanılan yazılımda "sıfırlama" seçeneğinin olmadığını ve sürücülere, tamamlamadıkları bir ekstra tur verildiğini söyledi. 

Vettel'in açıklamaları şu şekilde: "Bence daha çok çözüm üzerine odaklanmamız gerekiyor. Ve bence fiziksel olarak tur atmamızın nedeni, bizim için kendini sıfırlayamayan bir yazılım yapamamış olmamız." 

"Bu yüzden de ekstra bir tur atmamız gerekiyor, ki oldukça utanç verici duyuluyor, ancak bana göre doğru olan bu."

"Sanırım bu yüzden ileri gittikçe, tur yiyen araçların fiziksel olarak turu geri almalarına gerek kalmadıkları bir yazılım yapmaya odaklanmak mantıklı olabilir, ancak ekrandan turu manuel olarak silip yerine manuel olarak yerleştirilebilir."

"Taabii ki sonuç olarak öndeki insanları yakalamaya çalışıyorsunuz, başka kategorilerde kazalar olduğu bile oldu. Ve bu, sarı bayrak altında hiçbir şekilde güvenli olamaz."

"Buna ek olarak Imola'da insanların pistte çalıştığını gördünüz, bize yardımcı olup iyilik yapmaya çalışıyorlardı, orada takılı kalan aracı temizlemeye çalışıyorlardı."

"Bence bunlar, bu iki şey, birbirinden farklı çalışıyorlar ve biz de bunun bir çözümünü bulmalıyız, ki bence tamamıyla yazılımla alakalı bir sorun. Ve 2020'de olduğumuz göz önüne alındığında bu mümkün olmalı."

Bir FIA sözcüsü ise Motorsport.com'un zamanlama sisteminin, atmadığı bir turu ekleme kapasitesine sahip olmadığını, ancak böyle bir istekte hiçbir zaman bulunulmadığını söyledi. 

"Fiziksel olarak turu geri alma daha çok, olabilecek bir sportif avantajı azaltmayla alakalı."

"Böylece sürücüler, ekstra turu atarak hem yakıt yakıyorlar hem de lastik ömürlerini azaltıyorlar, bu da trafiği yakalayarak yapabilecekleri bir şey."

"Eğer otomatik olarak bu tur kendilerine verilseydi, önlerindeki sürücülere karşı bir avantaj etme durumları ortaya çıkabilirdi."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel
Editör Adam Cooper

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