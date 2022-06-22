Vettel: "Günümüzde yarışların geleceğine 'para' karar veriyor"

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Formula 1, son dönemde Almanya gibi önemli bir ülkede yarış düzenleyemiyor ve görünüşe bakılırsa yarış, kısa vadede takvime dönebilecek gibi de durmuyor.

Şu anda Mercedes gibi büyük bir Alman üreticinin yanı sıra dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel ve [F1'in efsane ismi Michael Schumacher'in oğlu] Mick Schumacher'in varlığına rağmen Almanya'nın F1 takviminde olmayışı, büyük oranda finansal sebeplere bağlanıyor.

Hem Nurburgring hem de Hockenheim, Liberty'nin yarışı düzenlemek için istediği parayı ödemiyor ve elde edilen gelirler, organizatörlerin istediği seviyede olmadığı için de risk alamıyorlar.

Ayrıca geleceği belirsiz olan tek önemli ülke Almanya değil. Uzun yıllardır takvimde yer alan Monako ve Belçika da F1 takvimine veda etme riskiyle karşı karşıya.

Bu konu Sebastian Vettel'e soruldu ve Alman pilot şöyle dedi: "Almanya şu anda Formula 1'e ev sahipliği yapmak için diğer ülkeler kadar para ödeyemiyor."

"Ayrıca günümüzde diğer Avrupa ülkeleri de zor zamanlardan geçiyor. Artık Monako gibi geleneksel bir yarış bile tıpkı Spa gibi dokunulmaz değil."

"Her şeye para karar veriyor. Takvimde Almanya'nın yer almaması üzücü. Belçika ve Monako'yu kaybetmek de üzücü olur. Son dönemde bunun hakkında şöyle söylendiğini biliyorum."

"Bu ülkeler istenildiği kadar para ödeyemezlerse takvimden çıkarılacak ve bu da Formula 1 için üzücü olacak."

Almanya'nın 2026 yılında Porsche ve Audi'nin gelişiyle takvime dönme ihtimali var. Fakat Vettel, o dönemde sporda yer alıp almayacağını bilmediğini söyledi.