Vettel: "Güncellemeler bir anda büyük bir fark yaratmayacak"

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Aston Martin'in bu hafta sonu Barselona'ya getirdiği güncellemeler, perşembe gününden bu yana epey konuşuldu ve hemen hemen herkes İngiliz ekibe odaklanmış durumda.

Bu güncellemeler arasında başta Red Bull tarzı sidepod olmak üzere çok sayıda parça yer alıyor ve takımın konsept olarak farklı bir yöne gitmesini sağlıyor.

Takım aynı zamanda taban, motor kapağı, arka kanat ve halo gibi kısımları güncellerken, sezona yaptığı zorlu başlangıcın ardından Barselona yarışı ile durumu toparlamayı hedefliyor.

Hatta bazıları bu güncellemelerin ardından Aston Martin AMR22'ye "Yeşil Red Bull" benzetmesinde bile bulundu.

Dört kez F1 dünya şampiyonu Vettel, Imola'daki sekizinciliği sayesinde şu anda takımın bu yılki en iyi sonucunu elinde tutuyor.

Vettel, perşembe günkü basın toplantısında yenilenen Aston Martin'den büyük bir beklentisi olmadığını söyledi.

Vettel, "Gerçekten büyük bir beklentim yok."

"Bunun çok farklı görünen bir araç olduğunu biliyoruz. Fabrikada iki araca birden parça üretmek için büyük çaba sarf ettik."

"Yeni paketin pist üstünde nasıl davrandığını görmek çok ilginç olacak. Bu, sabırsızlıkla beklediğim bir şey ve nasıl performans göstereceğini merak ediyoruz."

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Hemen büyük bir atılım yapmayı beklemiyoruz ancak konsepte inanıyoruz ve daha fazla performans elde etmek adına -bu konseptte- daha fazla performans olduğuna inanıyoruz."

“Deneyimlemek ve bunun hakkında fikir edinmek ilginç olacak." dedi.

Takım arkadaşı Lance Stroll, bunun Aston Martin için "büyük bir güncelleme" olduğunu kabul etti ve sözlerine şöyle devam etti: "Takım yeni güncellemeyi bu hafta sonuna yetiştirmek için inanılmaz bir çaba gösterdi. Bu yüzden bizim için çok heyecan verici bir an."

"Genel anlamda çok farklı bir aero paket ve aynı zamanda çok farklı bir felsefe var. Bunun doğru yön olduğuna inanıyoruz, bu yüzden umarım iyi çalışır."