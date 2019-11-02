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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Güçlü sıralama performansımız zayıf noktalarımızı gizliyor"

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Vettel: "Güçlü sıralama performansımız zayıf noktalarımızı gizliyor"
Ekleyen:
, Editör
2 Kas 2019 09:00

Sebastian Vettel, cuma gününün ardından verdiği demeçte tek turda iyi olduklarını ancak yarış simülasyonu üzerinde çalışmaları gerektiğini söyledi.

Sebastian Vettel, cuma antrenmanlarını dördüncü sırada tamamlarken, Charles Leclerc en hızlı ikinci isim olmayı başardı.

Ancak Mercedes özellikle yarış simülasyonunda önde görülüyordu ve Vettel, bu alanda çalışmaları gerektiğini söylerken, güçlü tek tur performanslarının zayıf noktalarını gizlediğini söyledi.

"Araç henüz istediğim yerde değil ancak iyi bir başlangıç oldu. Olumluydu. Sonrasında biraz vakit kaybettik. Bazı şeyler denedik fakat işe yaramadı. Ayarlarla çalışırken yanlış yöne gittik. Şimdi hangi yönde daha fazla çalışmamız gerektiğini biliyoruz."

"Bence iyi bir anlayışa sahibiz. Umarım yarın gelişebiliriz. Bence tek turda mücadelede olmalıyız. Yarışta ise biraz daha fazla şey yapmamız gerekiyor."

"Güçlü ve zayıf yönlerimiz olduğunun farkındayız. Bence sıralama turlarında zayıflıklarımızı biraz maskeliyoruz. Yarışta ise biraz zorlanıyoruz. Böyle yapmamalıyız. Ancak gelişebileceğimizden eminim ve her şeyden önce odaklanmamız gereken şey bu. Sonrasında neler olacağını göreceğiz."

"Şimdilik iyi başladığımızı söyleyebilirim. Araç oldukça iyi hissettirdi. Ama sonrasında onu geliştirmekte biraz zorlandım. Yarın daha rekabetçi olmak için bu konuda gelişmemiz gerekiyor. Tek turda mücadelede olacağız ama söylediğim gibi yarış simülasyonunda yapmamız gereken daha fazla iş var."

"Bugün çok hızlı değildim. Yarın nerede olduğumuzu göreceğiz ve sonrasında belli bir strateji seçeceğiz."

Vettel, tümseklerle ilgili, "Burası her zaman çok eğlenceli. Tümsekler en iyi durumda değil, ama olan şey bu ve bu yüzden bizim için durumu daha özel ve zorlu kılıyor. Elbette kötü, ancak bu sorun çabucak çözülemez. Bu gerçeği kabul etmekten başka hiçbir çaremiz yok. Tümsekler işimizi zorlaştırıyor, ancak piste karakter ekliyorlar. Bugün bazı tümsekler zıplama tahtası gibiydi!" dedi.

Sebastian Vettel, Ferrari SF90

Sebastian Vettel, Ferrari SF90

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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