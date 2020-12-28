Vettel, Grosjean'ın Bahreyn'deki kazadan sağ çıkmasına hâlâ şaşırıyor

Romain Grosjean, Bahreyn Grand Prix'sinde son yılların en büyük kazasını yaptı ve yüksek süratle bariyerlere çarpmasının ardından aracı alev aldı.

Fransız pilot 28 saniye boyunca yanan aracın içerisinde kaldı, ama kemerlerini çözüp araçtan çıkmayı başardı.

Bilinci yerinde olduğu için oldukça şanslı olan Grosjean'ın ellerine yanıklar oluştu, ama bunun dışında sağlık durumu gayet iyiydi.

Pek çok kişi Grosjean'ın kazadan bu şekilde kurtulmasına "mucize" gözüyle bakıyor ve bu isimlerden bir tanesi de Sebastian Vettel.

Pazar günkü yarıştan hemen sonra Grosjean'ı görmeye de giden Vettel, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a şöyle dedi: "Romain bu kazadan neredeyse yara almadan kurtuldu ve bunu nasıl başardığı benim için hâlâ bir muamma."

"Ancak Roman'ın hâlâ bizimle beraber olması ve hayatta kalması, bana göre Formula 1'de yılın olayıydı."

"Bu tür olayları hafife almamalıyız, ancak sahip olduğumuz araçlar artık oldukça güvenli ve hayatlarımızı oldukça iyi bir şekilde koruyabiliyorlar."

Vettel, kazadan sonra pite döndüklerinde olayı seyretmemeyi tercih ettiğini söyledi.

"Kazadan sonraki turda Roman'in alevlerden kurtulmayı başardığını öğrendim. Bu, benim için en önemli şeydi. Bu yüzden tüm ekranlarda dönen bu görüntüleri seyretmemeye karar verdim."

"Muhtemelen bunu yapmak daha iyiydi. Çünkü bu sayede yarış yeniden başladığında sakin ve sorunsuz şekilde direksiyona döndüm. Ve olanları pazar akşamı görüntüleri seyrettikten sonra anladım."