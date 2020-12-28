Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Vettel, Grosjean'ın Bahreyn'deki kazadan sağ çıkmasına hâlâ şaşırıyor

paylaşım
yorumlar
Vettel, Grosjean'ın Bahreyn'deki kazadan sağ çıkmasına hâlâ şaşırıyor
Ekleyen:
, Editör

Sebastian Vettel, Romain Grosjean'ın Bahreyn'deki büyük kazadan nasıl sağ çıktığını hâlâ anlamadığını ve yılın olayının bu olduğunu söyledi.

Romain Grosjean, Bahreyn Grand Prix'sinde son yılların en büyük kazasını yaptı ve yüksek süratle bariyerlere çarpmasının ardından aracı alev aldı.

Fransız pilot 28 saniye boyunca yanan aracın içerisinde kaldı, ama kemerlerini çözüp araçtan çıkmayı başardı.

Bilinci yerinde olduğu için oldukça şanslı olan Grosjean'ın ellerine yanıklar oluştu, ama bunun dışında sağlık durumu gayet iyiydi.

Pek çok kişi Grosjean'ın kazadan bu şekilde kurtulmasına "mucize" gözüyle bakıyor ve bu isimlerden bir tanesi de Sebastian Vettel.

Pazar günkü yarıştan hemen sonra Grosjean'ı görmeye de giden Vettel, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a şöyle dedi: "Romain bu kazadan neredeyse yara almadan kurtuldu ve bunu nasıl başardığı benim için hâlâ bir muamma."

"Ancak Roman'ın hâlâ bizimle beraber olması ve hayatta kalması, bana göre Formula 1'de yılın olayıydı."

"Bu tür olayları hafife almamalıyız, ancak sahip olduğumuz araçlar artık oldukça güvenli ve hayatlarımızı oldukça iyi bir şekilde koruyabiliyorlar."

Vettel, kazadan sonra pite döndüklerinde olayı seyretmemeyi tercih ettiğini söyledi.

"Kazadan sonraki turda Roman'in alevlerden kurtulmayı başardığını öğrendim. Bu, benim için en önemli şeydi. Bu yüzden tüm ekranlarda dönen bu görüntüleri seyretmemeye karar verdim."

"Muhtemelen bunu yapmak daha iyiydi. Çünkü bu sayede yarış yeniden başladığında sakin ve sorunsuz şekilde direksiyona döndüm. Ve olanları pazar akşamı görüntüleri seyrettikten sonra anladım."

 
Red Bull, bir sonraki kural döneminde kendi F1 motorunu yapmayı değerlendiriyor!

Önceki haber

Red Bull, bir sonraki kural döneminde kendi F1 motorunu yapmayı değerlendiriyor!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Vettel: "Leclerc bir sonraki yarışı düşünüyordu, bense gelecek yılı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Leclerc bir sonraki yarışı düşünüyordu, bense gelecek yılı"

Red Bull, bir sonraki kural döneminde kendi F1 motorunu yapmayı değerlendiriyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, bir sonraki kural döneminde kendi F1 motorunu yapmayı değerlendiriyor!

Giovinazzi, 2020'de ilk turda en çok sıra kazanan isim oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi, 2020'de ilk turda en çok sıra kazanan isim oldu

Hamilton: "Kimseye bir şey empoze etmeye çalışmıyorum!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Kimseye bir şey empoze etmeye çalışmıyorum!"

Verstappen: "Sakhir'de sabırsız değildim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Sakhir'de sabırsız değildim"

Hakkinen: "McLaren'ın artık o eski 'soğukluğu' yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hakkinen: "McLaren'ın artık o eski 'soğukluğu' yok"

Marko: "Albon'u göndermemizin sebebi tutarsız olmasıydı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Albon'u göndermemizin sebebi tutarsız olmasıydı"

Mercedes daha şimdiden %10'luk kaybı telafi etmiş!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes daha şimdiden %10'luk kaybı telafi etmiş!

Son Haberler

Vettel, Grosjean'ın Bahreyn'deki kazadan sağ çıkmasına hâlâ şaşırıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Grosjean'ın Bahreyn'deki kazadan sağ çıkmasına hâlâ şaşırıyor

Red Bull, bir sonraki kural döneminde kendi F1 motorunu yapmayı değerlendiriyor!
F1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, bir sonraki kural döneminde kendi F1 motorunu yapmayı değerlendiriyor!

Verstappen: "Sakhir'de sabırsız değildim"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Sakhir'de sabırsız değildim"

Vettel: "Leclerc bir sonraki yarışı düşünüyordu, bense gelecek yılı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Leclerc bir sonraki yarışı düşünüyordu, bense gelecek yılı"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel: "Leclerc bir sonraki yarışı düşünüyordu, bense gelecek yılı"

2s
2
Formula 1

Red Bull, bir sonraki kural döneminde kendi F1 motorunu yapmayı değerlendiriyor!

51 dk
3
Formula 1

Giovinazzi, 2020'de ilk turda en çok sıra kazanan isim oldu

2s
4
Formula 1

Hamilton: "Kimseye bir şey empoze etmeye çalışmıyorum!"

16s
5
Formula 1

Verstappen: "Sakhir'de sabırsız değildim"

1s

Son Haberler

Vettel, Grosjean'ın Bahreyn'deki kazadan sağ çıkmasına hâlâ şaşırıyor
F1

Vettel, Grosjean'ın Bahreyn'deki kazadan sağ çıkmasına hâlâ şaşırıyor

Red Bull, bir sonraki kural döneminde kendi F1 motorunu yapmayı değerlendiriyor!
F1

Red Bull, bir sonraki kural döneminde kendi F1 motorunu yapmayı değerlendiriyor!

Verstappen: "Sakhir'de sabırsız değildim"
F1

Verstappen: "Sakhir'de sabırsız değildim"

Vettel: "Leclerc bir sonraki yarışı düşünüyordu, bense gelecek yılı"
F1

Vettel: "Leclerc bir sonraki yarışı düşünüyordu, bense gelecek yılı"

Giovinazzi, 2020'de ilk turda en çok sıra kazanan isim oldu
F1

Giovinazzi, 2020'de ilk turda en çok sıra kazanan isim oldu

Son Videolar

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.