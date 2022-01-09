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Vettel, Greta Thunberg'le F1 hakkında konuşmak istermiş

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Sebastian Vettel, genç aktivist Greta Thunberg'in F1 hakkındaki görüşlerini duymak istediğini dile getirdi.

Vettel, Greta Thunberg'le F1 hakkında konuşmak istermiş

Dört kez dünya şampiyonu Vettel, son yıllarda sosyal ve çevresel sorunlar hakkında daha çok konuşmaya ve bu konularda farkındalık yaratmaya başladı. 

Vettel, iklim değişikliği sorununa birçok kez dikkat çekerek F1'in hızlı bir şekilde değişmesi gerektiğini çokça kez vurgulayan bir isimdi. 

Alman pilot ayrıca, bu sezon Britanya GP'nin ardından tribündeki çöpleri toplayarak, Macaristan'daki anti-LGBTQ+ yasasına tepki göstererek ve farklı projeler yürüterek sosyal ve çevresel sorunlara dikkat çekilmesini sağlamıştı. 

19 yaşındaki Thunberg ise dünyanın en çok tanınan çevre aktivistlerinden biri konumunda ve Vettel, genç İsveçlinin F1 hakkındaki düşüncelerini duymak istermiş. 

Thunberg'le buluşmak isteyip istemediği sorulan Vettel, "Bunu kesinlikle memnuniyetle karşılardım. Muhtemelen F1 hakkındaki görüşlerimizi paylaşırdık, bence o iyi biri."

"Geleceğimiz için bu kadar azimle savaşıyor olması ümit verici. Tüm dünyanın ve özellikle de yaşlı erkeklerin daha çok dinlemesi gereken gerçek bir rol model." dedi. 

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Vettel'in sosyal ve çevresel sorunlara olan farkındalığı son senelerde giderek daha da arttı. Ferrari'nin takım patronu Mattia Binotto, Vettel'in bu konulardaki farkındalığının Ferrari kariyerinin son döneminde giderek arttığını fark ettiğini söylemişti. 

Vettel, 2021'de Aston Martin'e katıldığında ise sosyal ve çevresel sorunlar hakkında daha çok konuşmaya başladı. 

Alman pilot, takım değiştirmesinin bu konuyla bir alakası olmadığı görüşünde. 

"Bu yolculukta kilit bir an yoktu. 'Bir gün yürürken kesilmiş bir ağaç gördüm ve bu çok kötü diye düşündüm' tarzında bir hikayem yok ya da bu konuda farkındalığımın artmasının takım değiştirmemle alakası yok."

"Bence sadece olgunlaştım. Bir baba olarak bile görüşleriniz değişiyor. Sorumluluk alıyor ve bu sorumluluklarla büyüyorsunuz."

"Bunun üzerinde, doğaya meraklıyım ve farklı görüşlere açığım. Bu sürecin doğal olduğunu hissettim. Daha çevreci olmamın bir takım ya da uzmanlıkla alakası yoktu."

"Zaman her zaman ilerliyor ancak F1'de bazı şeyler ya da düşünceler aynı kalacak gibi duruyor." 

Sebastian Vettel, Aston Martin

Sebastian Vettel, Aston Martin

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

 

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