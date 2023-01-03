Vettel: "Görüşlerimi nasıl kullanacağımı bulmam gerekiyor"
Sebastian Vettel, Formula 1'den emekli olmasının ardından, savunduğu şeyleri ifade etmede nasıl bir yol izleyeceğini bulması gerektiğini söyledi.
Vettel, Lewis Hamilton ile birlikte LGBTQ+ haklarını, iklim değişikliğini ve benzeri konuları desteklemek için gridin öne çıkan seslerinden birisi oldu.
Hatta son sezonlarda desteklediği fikirleri ortaya koymak adına birden fazla kez özel kask tasarımları ve tişörtler giydi.
Ancak Formula 1'den ayrıldıktan sonra savunduğu şeyleri bu kadar geniş bir kitleye yayma fırsatı bulmayacak.
Artık bir Instagram hesabı olan dört kez dünya şampiyonu, henüz gelecekte bu konuda nasıl bir yön izleyeceğini belirlemediğini dile getirdi.
GPFans'ın aktardığına göre Vettel, gazetecilere verdiği demeçte şöyle dedi: "Sahip olduğum görüşler benimle birlikte emekli olmayacak ya da onları bırakmayacağım. Sadece hangi biçimde devam edeceğine karar vermem gerekiyor."
"Hiçbir programım ve anlaşmam olmamasını sabırsızlıkla bekliyorum."
"Bu beni nasıl etkileyecek bilmiyorum. Eminim zihnime ve dinamiklerime çok şey katacak ama bunun tam olarak nasıl olacağını ben de merak ediyorum."
"Anlaşmam yok, kesinleşen ve yapmak zorunda olduğum hiçbir şey yok."
"Elbette yapmak istediğim pek çok fikir, başarmayı istediğim pek çok şey var ancak bunlar, bağlayıcılığı olan anlaşmalar gibi sert değil."
Vettel'in amaçlarından biri de dünyadaki arı nüfusunun korunmasına yardımcı olmaktı. Bunun gibi henüz açıklamadığı pek çok şeyle uğraşıyor.
Vettel, "Etrafa baktıkça ve bu işlerle ilgilendikçe, harika şeyler yapan pek çok insan olduğunu görüyorum."
"Burada farkındalık yaratmak, insanların neler olup bittiğine bakmasını sağlamak ve durumu anlamalarına yardımcı olmak harika."
"Bence bir kez anladığınızda, önemsemeye başlıyorsunuz ve bir kez önemsediğinizde de yardım etmekten mutluluk duyuyorsunuz." dedi.
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