Vettel: "Görevli, pistte scooter kullanabileceğimi söyledi"

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Vettel'in Aston Martin'i bir güç ünitesi problemiyle pistte durdu ve Alman pilot, aracı durduktan kısa süre sonra yangın söndürücüyle müdahale etmek zorunda kaldı.

Bir görevli Vettel'e, seansın bitmesinin ardından scooter kullanabileceğini söyledi. Böylece Vettel, kalabalığa el sallayarak scooter ile pite geri döndü.

Fakat Vettel, "piste izinsiz girdiği" ve daha sonra "pistte izinsiz scooter kullandığı" için hakemlerle görüşmeye çağrıldı.

Kurallara göre, hiç kimse seans bittikten sonraki beş dakika içerisinde piste giremez. Ancak istisnalardan biri "öncesinde bir görevliden izin alarak sürüş yapan veya yaya olarak giden sürücüleri" kapsıyor.

Vettel, pite pist üzerinden dönebileceğinin söylendiği konusuna ısrarcı oldu.

Vettel, "Bir problem vardı, dumanlar çıktı ve güç kaybettim."

"Sonra aracı pistte durdurmak zorunda kaldık. Hasarı azaltmak ve olabildiğince hızlı bir şekilde pistten çekmek için elimden geleni yaptım."

"Aracın daha fazla hasar almadığından emin olmaya çalıştım. Görevli çok yardımcı oldu ve bir çakısı vardı. Ben de alyan anahtarı istedim ve gövdenin bir kısmını aracın içini soğutabilmek için çıkardık. Biraz iş oldu."

"Aracın, tekrar alev almayacağı konusunda güvende olduğundan emin olduktan sonra 'Geri dönebilir miyim?' diye sordum."

"Ancak seans o zaman bitmişti ve 'Gelen var mı?' dedim. Onlar da 'Evet seans biter bitmez geleceğiz.' dediler. Daha sonra görevli scooter ile geldi ve 'Arkaya geçebilirsin.' dedi."

"Ben de 'Ben sürebilir miyim?' dedim çünkü kendim sürmeyi tercih ederim. Daha sonra scooter'ı bana verdi ve 'Tamam.' dedim o da 'Hadi git.' dedi. Ben de gittim."

"Öncelikle, aracı geri almayı ve bir problem olmamasını isterdim. Scooter sürmek için burada değilim." dedi.

Vettel EL1

Vettel'in takımı, seans arasında güç ünitesi değiştirmeye başladı ancak ikinci antrenmanlara yetişemedi.

Vettel, "Seansımızı durdurdu ve bu acı vericiydi. Maalesef, öğleden sonraki tüm seansımıza mal oldu."

"Bir süredir araçta değildim. Ayrıca pist farklı. Yarın sorun olmayacaktır ancak daha fazla tur atmak güzel olurdu." dedi.