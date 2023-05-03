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Vettel, Goodwood Hız Festivali'ne katılacak!

Dört kez Formula 1 dünya şampiyonu Sebastian Vettel, bu yıl Goodwood Hız Festivali'nde yer alacak!

Altay Gök
Ekleyen:
Sebastian Vettel, Williams FW14B Renault

Geçen yıl Britanya GP'sinde Williams'ın 1992 aracı FW14B ile gösteri sürüşü yapan Vettel'in eski araçlardan oluşan bir koleksiyona sahip olduğu biliniyor.

Goodwood'da bu koleksiyonu görücüye çıkarmaya ve direksiyon başına geçmeye hazırlanan Vettel, tıpkı Silverstone'daki sürüşte olduğu gibi sürdürülebilir yakıt kullanacak.

En son 2012 yılında ikonik festivalin bir parçası olan Vettel, "Bunca yıl sonra Goodwood'a geri dönüyor olmak harika."

"Hafta sonu boyunca sürdürülebilir yakıtla çalışacak olan unutulmaz araçların direksiyonuna geçmek için sabırsızlanıyorum."

"Ben tutkulu bir yarışçıyım, bugün ve gelecekte yarış araçlarını sürmekten keyif almaya devam etmemiz, ancak bunu sorumlu bir şekilde yapmamız benim için önemli." dedi.

Vettel'in amacı, açıklamada da belirttiği üzere, hem sporu ve tarihi canlı tutabilmek, hem de bunu yaparken çevreyi korumaya devam edebilmek.

Kendisi daha önce de araçları kullanma niyetinde olduğunu, ancak yeterince temiz bir yakıt bulamadığı takdirde bunu yapmayacağını söylemişti. 

Goodwood Hız Festivali, 13-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

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