Vettel: "Gidebilecek hiçbir yerim yoktu"

Sebastian Vettel, üçüncü virajda takım arkadaşı Charles Leclerc'in arkadan kendisine çarpması sonucu yarışa veda etti.

Olayın ardından konuşan Vettel şöyle dedi: "Başlangıç ​​o kadar da iyi değildi. Lastikler patinajda kaldı ve çok fazla yol tutuşu alamadım. Geçen haftaki başlangıç daha iyiydi. Hatta geçen hafta orta lastikle başlamıştık. Kötü start devam etmemizi zorlaştırdı. Birkaç sıra kaybettim. Düzlükte birkaç sıra kazandım çünkü ilk virajdan çıkışım oldukça iyiydi, ama sonra gidecek hiçbir yer olmadığını fark ettim. Daha sonrasında da her şey üzücü oldu çünkü yarış bitti. Bunun hakkında konuşacağız ve sonra konu kapanacak."

"Benim açımdan söyleyecek pek bir şey yok. Gidebilecek bir yerim olduğunu sanmıyorum. Orada iç tarafta kaldım çünkü yanımda iki araç vardı. Eğer George'a doğru gitseydim, muhtemelen benle Charles'a olan durum olurdu. Oradaki üçüncü araçtım bu yüzden Charles'ın nereye gitmeye çalıştığından pek emin değildim. Ama elbette kötü gitti, çünkü şimdi ikimiz de yarış dışı kaldık."

"Gidecek başka bir yerim yoktu. Her şeye karşı dikkatli oldum ve üçüncü viraja geldim. Fren yaptığımda George’a atak yapmayı düşündüm, ancak üç araçla o virajı dönemedik. Charles’ın hangi boşluğu gördüğünü bilmiyorum, ancak iyi bir sonucu olmadığı kesin. Çok acı verici, çünkü temiz bir start almak ve bir ritme oturmak gerçekten çok güzel bir şey olurdu. Aynı zamanda güncelleme hakkında, yol tutuşu hakkında ve diğer tarafta araç hakkında daha çok bilgi almamız için de iyi olurdu, ancak oraya kadar bile ilerleyemedik."

Vettel, kendisine vuranın Leclerc olduğunu sonradan anladığını belirtti.

"Bana vuranın Charles olduğunu anlamadım. Pite gittiğini görür görmez, muhtemelen onun olduğunu biliyordum. Ama ilk başta anlamadım. Hiç yer yoktu ve zaten içerideki çizgiyi yakalamıştım. Kaçabileceğim bir alan yoktu. Tabii ki bu ikimiz için de acı verici, takım için de acı verici, benim için de acı verici çünkü bugün gerçekten yarışmak istiyordum ve geçen haftadan sonra cevap almak istiyordum. Ama ne yazık ki bu cevabı alamayacağız."

"Bugün yapabileceğim çok şey olduğunu sanmıyorum, bu yüzden bir şekilde üstesinden geleceğim."

"Çok yazık. Özellikle geçen haftadan sonra, bugün gerçekten bir his yakalamak istiyordum. Bence bugün geçen haftadan çok daha iyi olabilirdi. Çok daha iyi hissetmeme rağmen ne yazık ki istediğimizi yapamadık."

Vettel, güncellemeleri test edemedikleri için üzgün olduğunu söyledi.

"Orada boş bir yer olduğunu düşünmüyorum, yazık oldu ve kaçınmamız gereken bir şeydi. Ama yapabileceğim bir şey yok. Sadece basit ve muhafazakar davranıyordum. Çünkü zaten yakındı, orası bir U viraj ve çok yakın geçilen bir bölge. Aracımı bir sonraki düzlük için yerleştirmeye çalışıyordum. Sonra arkadan hasar aldığımı fark ettim. Yer yoktu ve bu yüzden çarpıştık."

"Güncellemeleri test edememek çok üzücü. Açıkçası buraya, aynı piste gelmek bizim için bir bonus oldu ve bugün, geçen haftaki yarışa benzer şartlar vardı. Ama korkarım ki gerekli cevabı alamayacağız. Araç Cuma günü çok daha iyi hissettiriyordu."