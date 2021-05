Vettel: "Gerideyiz çünkü aracımız yeterince hızlı değil"

Sebastian Vettel, yeni takımıyla çıktığı üç yarıştan da eli boş ayrıldı ve buna karşılık Portekiz performansı nispeten daha iyiydi.

Takım, Portekiz'de Lance Stroll ile bir dizi yeni güncelleme denedi ve bu güncellemeler Kanadalı pilottan övgü aldı. Şimdi bunları Vettel de kullanacak.

Sözlerine bu güncellemeleri değerlendirerek başlayan Vettel, "Güncellemelerin nasıl olduğunu anlamaya çalışacağız. Portimao'da sanırım yapmaları gereken şeyi yapıyorlardı. Bu yüzden bizi ileriye doğru götürmeliler."

"Fakat sonuçta her şey göreceli. Diğer takımların neler yaptığını ve buraya güncelleme getirip getirmediğini bilmiyoruz. Geçmişe baktığımızda Barselona, her zaman insanların güncellemeler getirdiği bir pist oldu. Ancak şimdi biraz farklı bir takvime sahibiz."

"Barselona'da kışın test yapılmadı ve pistte değişiklikler yapıldı. 10. virajda yeni bir düzen var. Bu yüzden piste çıkacağız ve nasıl gittiğini göreceğiz. Burada geçirdiğimiz yıllara kıyasla farklı görünüyor. Bence çözmemiz gereken tek şey, son iki virajı eski haline getirmek olurdu. Bu, 2021'de olmayacak ama belki de gelecek yıl olabilir." dedi.

İyi geçen sıralama turları ve yarıştan sonra mücadeleye dönüp dönmediği sorusuna Vettel, "Şu anda olmak istediğimiz yerde değiliz. Hangi mücadeleden bahsettiğini bilmiyorum. Fakat bence tek turda biraz daha iyiydik. Yarışta genel performansımızın biraz geride olduğunu düşünüyorum. Umarım bu hafta sonu daha iyi bir konuma gelebiliriz. Sanırım önümüzde yapılacak hâlâ çok fazla iş var."

"Bu yıl daha güçlü olmayı beklediğimiz sır değil ve orada olmamamızın nedenleri var. Bence bir takım olarak büyümeye devam edebiliriz. Baktığımızda geliştirebileceğimiz pek çok küçük şey var ve tüm ekip hâlâ çok heyecanlı. Takım ruhu harika. Bu yüzden, performansın henüz olmasını istediğimiz yerde olmamasına rağmen, bulunduğum yerde oldukça mutluyum. Durumu kabullendik ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Aston Martin'in neden rekabetçi olmadığı sorusuna Vettel, "Aracımız yeterince hızlı değil hepsi bu. Daha hızlı olmak isterdik. Bence kural değişiklikleri bizi diğerlerinden daha fazla etkiliyor, fakat durum bu. Bu yüzden mevcut durumdan en iyi şekilde faydalanmalıyız." cevabını verdi.

Vettel ayrıca Aston Martin'le olan çalışmalarından da memnun olduğunu dile getirdi.

"Araca her geçtiğimde elimden gelen her şeyi yaptım. Şu anda yüksek puanlar, podyumlar ve en iyi sonuçlar için savaşmıyoruz. Fakat bence takım çok adanmış durumda. Bence atmosfer iyi ve ruh çok yüksek. Bu yüzden takımla çalışmaktan keyif alıyorum ve ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum, ki kaydediyoruz da. Her zaman öğrenebileceğiniz bazı şeyler vardır. Açıkçası, takım bazı konularda bildiğim şeyden farklı şekilde çalışıyor ama bence bu farklılıklardan faydalanabilirim."

Sebastian Vettel, Aston Martin Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images