Vettel: "Geriye dönüp hiçbir şeyi değiştirmezdim"

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Sebastian Vettel, Ferrari'de geçirdiği yılların kendisine yüklediği duygusallık hakkında konuştu.

Dört kez Dünya Şampiyonu, 2015 sezonunda Scuderia'ya katıldı ve Dünya Şampiyonasında üçüncü oldu.

Vettel, sonraki yıllarda şampiyonluk mücadeleleri vermeye devam etti, ancak yetersiz kaldı. Takımdan ayrılacağı, COVID nedeniyle geç başlayan 2020 F1 sezonundan önce duyurulmuştu. 2021 için yerine Carlos Sainz geldi.

Vettel, Ferrari'de geçirdiği süre boyunca bazı iniş ve çıkışlara rağmen, çoğu zaman mutlu anılara sahip olduğunu belirtti.

Beyond The Grid podcastine konuşan Vettel, "Çok güzel zamanlar geçirdim."

"İtalya'yla, İtalyan halkıyla ve Ferrari'yle duygusal bir bağım olduğunu düşünüyorum; bu nedenle Ferrari için yarışmak bir ayrıcalıktı."

"Birlikte harika anlarımız oldu, sonsuza kadar saklayacağım çok fazla hatıra var ve birçok arkadaş edindim." dedi.

Ferrari logo Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Vettel, İtalyan takımla çıktıkları yolda başarılı olamadıklarını kabul ediyor, ancak bundan pişmanlık duymuyor.

Vettel, "Rakamlar ve istatistikler açısından başarısız oldum, çünkü hedefim Dünya Şampiyonasını kazanmaktı ve kazanamadım."

"Nihayetinde Lewis [Hamilton] ve Mercedes bizim için çok güçlüydü ve onları yenemedik."

"Sadece anı yaşıyorum, harika şeyler yaptığımızı ve yapamadığımızı biliyorum."

"Ve dediğim gibi, o zamanlar daha iyi olan ve kazanmayı hak eden başka biri vardı, bu yüzden birkaç kez ikinci olduk.

"Ama hiçbir pişmanlık yok ve öğrendiğim çok şey var. Geri dönüp hiçbir şeyi değiştirmezdim." dedi.

Bu tutumu benimsemesine rağmen Vettel, Ferrari'de geçirdiği sürenin beklentilerinden kaynaklanan bazı duygusal zorluklara yol açtığını kabul ediyor.

Robert Shwartzman, Ferrari, Antonio Giovinazzi, Ferrari, Sebastian Vettel, Aston Martin, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Ferrari

35 yaşındaki pilot, "Bu gerçekten zordu."

"Ama Ferrari sürücüsü olmanın bu tür bir ekstra baskısını hiç hissetmedim. Sadece, bu yerde başarılı olmak istediğim ve bu şeyi yürütmek istediğim için üzerimde bir baskı vardı."

"Başardıklarımızdan dolayı hâlâ çok mutlu ve huzurlu olduğumu düşünüyorum."

"Ama elbette, geriye dönüp baktığımda; toparlanmam biraz zaman aldı."

Üzerindeki baskıyı azaltsaydı her şeyin daha farklı olup olmayacağı sorulduğunda Vettel, "Bilmiyorum, belki."

"O zamanlar elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyordum ve bence bu bana çok şey öğretti. Belki yaklaşımım yanlıştı, belki de bazen bazı şeyleri fazla denemişimdir; ama yine de çok şey öğrendim."

"Muhtemelen bu dersi başka bir noktada öğrenmem gerekecekti, yani benim için değişen bir şey yok." dedi.