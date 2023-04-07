Vettel: "Geri dönme ihtimalimi reddetmiyorum"
Sebastian Vettel şimdilik yeni yaşantısından memnun olsa da, bunun çok kısa sürebileceğini kabul ediyor.
Sebastian Vettel, 2022 Abu Dabi'de Formula 1 pilotu olarak son yarışına çıktı. Yarışı onuncu sırada tamamlayan Vettel, Aston Martin'in sezonu yedinci bitirmesinde önemli rol oynadı.
Alman pilot artık motor sporları dışındaki aktivitelerle ilgileniyor ve yeni hayatının tadını çıkarmaya çalışıyor.
Fakat Vettel'in eski takımı Aston Martin, bu yıl çok büyük bir atılım yaptı ve Fernando Alonso, geride kalan üç yarışta üç podyum aldı. Haliyle bu durum Vettel için işleri zorlaştırıyor.
Auto Bild'e konuşan Vettel, "Gelecek yıl ne olacağını tahmin etmek her zaman zordur "
"Elbette takım için sevincim daha ağır basıyor. İşler bu kadar iyi gittiği için mutluyum."
"Geçen yıldan daha iyi olacağı belliydi, çünkü o noktada işler oldukça kötüydü. Ancak ben bu kararı, 2023'ün nasıl geçeceğini düşünmeden aldım."
"Emekliliğimden pişman değilim. Elbette yeni araç şu anki kadar iyi olmasaydı daha kolay olurdu ama kötü hissetmiyorum. Fernando için mutluyum. Birkaç yıldır bu kadar iyi bir araca sahip olmamıştı, belki de şimdi ikinci baharını yaşıyordur."
"Kendi durumuma gelirsem, şu anda benim için her şey iyi gidiyor ve ilgimi çeken şeylere dahil olmayı sabırsızlıkla bekliyorum."
"Evde çocuklarım ve ailemle vakit geçirmekten keyif alıyorum. Fikirler ediniyorum ve somut bir şey ortaya çıkmadan önce bunları dikkatlice düşünüyorum."
"Gelecek için her şey mümkün. Her iki şekilde de olabilir. Altı ay içinde kanepede çıldırmam ve tekrar yarışmak istemem mümkün."
"Fakat tutkumun tamamen farklı bir yöne kayması ve kendimi başka bir projeye vermem de söz konusu olabilir." dedi.
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