Vettel: "Gerçekçi olmalıyız"

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Sebastian Vettel, cuma günkü her iki seansta da ilk ona girmeyi başarırken, ikinci seansta en iyi dördüncü zamanı yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Alman pilot, hafta sonuna iyi başladıkları konusunda net fakat gerçekçi kalmaları gerektiğinin de farkında.

Seansın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vettel, şöyle dedi: "Bu, doğru şeyleri yapmanın kolay olmadığı bir pist ve birkaç aradan sonra buraya dönmek işleri daha da zorlaştırıyor."

"Gün içerisinde aracı birkaç kez ilk virajda kaybettim fakat bunun dışında genel anlamda oldukça iyi bir gündü ve araç içerisinde kendimi iyi hissettim."

"Sonuca rağmen sıralama turları konusunda gerçekçi olmamız gerektiğine inanıyorum. Gelişmeye devam ediyoruz, her seferinde ilerliyoruz fakat hâlâ yapılacak çok iş var."

"Cumartesi gününün herkes için zor olabileceğini düşünüyorum çünkü şartlar tüm hafta sonu tahmin edilemezdi ve görünüşe bakılırsa yarın ıslak başlayan ama kuru zeminle biten bir gün olacak."

"Fakat hava durumu ne olursa olsun en iyisini yapmaya çalışacağım."

Seans bittikten kısa bir süre sonra yağmur bastırdı ve Vettel, günün sorunsuz geçmesinden memnundu.

"Mutluyum, yağmur yağmadan önce günü tamamladık. Genel olarak iyi bir ritim yakaladık ve bugün araçla istediğim ayarları bulabildim. Kendimi de gayet iyi hissettim."

"Dediğim gibi yarın için oldukça gerçekçi olmamız gerekiyor fakat bugün güzel bir gün geçirdik."

Vettel, sıralama turları için yapılan yağmur tahminleriyle ilgili de, "Sıralama turlarında yağmur yağacağını sanmıyorum. Şu anda yağıyor ve muhtemelen üçüncü antrenmanda da yağacak fakat sonrasında durmalı. Fakat hava tahmin edilemezdir!" cevabını verdi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images