Vettel: "Gerçekçi olmalı, mucize beklememeliyiz"

Yarışa 13 ve 14. sıradan başlayan Ferrari pilotları, başladıkları pozisyonda yarışı tamamladılar. Yarışı tamamlayabilen son 6 ismin 5'i Ferrari motorlu takımlarda yarışırken Ferrari pilotları, aynı motoru kullanan Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen'in de gerisinde yarışı tamamladılar.

Yarışın ardından konuşan Vettel, "Spa, güç açısından en hassas pistlerden birisi ve bu sene güç konusunda zorlanıyoruz. Bu yüzden geriye düşmeyi bekliyorduk ancak diğer taraftan normalde yarış gününde kendilerine karşı çok daha hızlı olduğumuz takımların da gerisine düştük. Sauber (Alfa Romeo) ve Haas'tan bahsediyorum. Net olmayan bir şeyler var ya da olduğuna inanıyorum. Umarım bu sonuç Spa'ya özeldir ancak bu hafta sonundan çıkarılacak çok ders var, bu yüzden sıkı çalışmalıyız. Bunun için güçlü kalmalı, birlik olmalı ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."

"Gelecek iki hafta sonu takım için çok önemli iki yarışa çıkacağız. Bu yüzden onlara odaklanmalıyız ancak aynı zamanda gerçekçi olmalıyız çünkü bu durumda mucize bekleyemeyiz. Paketimizin durumu bu, istediğimiz kadar güçlü değiliz. Bu yüzden iyimser kalmalı ve şu anda pek mümkün olmasa dahi iyi şeylere odaklanmalıyız." dedi.

Pilot olarak yaşadıkları nedeniyle hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda Vettel, "Evet. Yarış içerisinde aracı sürebilmek için sürüş açısından çok fazla şey denedim ancak yaşadığımız sorunlar nedeniyle yeteri kadar hızlı olmadığımız ortaya çıktı. Bu tip durumlarda zorlanırsınız çünkü mucize yaratamazsınız. Birkaç salise bulabilirsiniz ancak bu yarışta daha iyi performans göstermek zordu. Söylediğim gibi çok fazla şey öğrendik. Sakin olmalı ve hayal kırıklığı yaşamamalıyız çünkü bu tür hayal kırıklıkları ile bir yere varamazsınız." dedi.

Gelecek hafta sonu yarış, Ferrari'nin kendi evi Monza'da yapılacak ve orası da güç açısından hassas pistlerin başında yer alıyor.

Vettel, "Oraya ait güzel anılarım var. 12 sene önce ilk zaferimi orada kazanmıştım. Geçmişe bakmam gerekiyor ancak son senelerde orada çok sayıda taraftarla yine harika anılarım oldu. Bu sene çok farklı olacak, bu yüzden desteğe ihtiyacımız var ancak içerisinde bulunduğumuz durum farklı. Monza'da yarışacağız ve oranın takım ve bizim için önemi büyük. Bu yüzden savaşmaya devam etmeliyiz." dedi.