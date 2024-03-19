Vettel: "Gerçek dışı olduğu için Drive to Survive'ı izlemiyorum"
Sebastian Vettel, Netflix "gerçek Formula 1'i" göstermediğine inanıyor
Sebastian Vettel
Red Bull Content Pool
Pek çok Formula 1 taraftarı için yeni "Drive to Survive" sezonunu izlemek her yılın başında bir gelenek oldu.
Bazı insanlar motor sporlarının "en üst sınıfı" olan Formula 1'le, popüler Netflix dizisi sayesinde tanıştı.
Fakat seride yaşananların anlatılma şekli, sürücüler arasında her zaman karışık bir tepkiyle karşılandı. Eleştiriler genellikle dizinin çok fazla şov içerdiği yönündeydi.
2022'nin sonunda emekli olan Sebastian Vettel de NZZ'ye verdiği bir röportajda DTS hayranı olmadığını açıkladı.
Çocuklarının "Drive to Survive"ı izlemesine izin verip vermedikleri sorusuna Vettel şu yanıtı verdi: "Henüz sormadılar."
"Ben de bu seri yayınlandığından beri sadece bir bölüm seyrettim."
"Şahsen biraz tuhaf buldum çünkü çok gerçek dışıydı. Fakat motor sporlarına çok fazla ilgi ve yeni bir izleyici kitlesi getirdiği için bunu anlıyorum."
"Bir amortisörün nasıl ayarlandığına dair saatler süren açıklamalarla bunu yapamazsınız."
"Netflix sayesinde taraftarlar, daha fazla şey öğrendikleri hissine kapılıyorlar. En azından daha fazla drama olduğu için durum böyle."
"Fakat bugün Formula 1 hakkında daha fazla bilgi edinme ihtiyacı hissettiğimde, elime kumandayı değil, telefonu alıyorum."
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team and Sebastian Vettel
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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