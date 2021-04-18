Vettel: "Geliştirmemiz gereken çok şey var"

Alman pilot, yarışın başlangıcında fren sorunu yaşamasının ardından yarışa pit yolundan başlamak zorunda kaldı.

Bu, geçişin zor olduğu pistte Vettel'i dezavantajlı bir konuma düşürdü ve yarış başlamadan kısa bir süre önce lastikler araca takılmadığı için 10 saniye dur kalk cezası da aldı.

Vettel için sorunlu geçen hafta sonu son bölümde yaşadığı vites kutusu sorunuyla daha da kötü bir hal aldı.

Sonuç olarak Vettel, damalı bayrağı göremedi ve üst üste ikinci yarışından da puansız ayrılmış oldu.

Yarışın ardından konuşan Vettel, "Yarışın son bölümünde vites kutusuyla ilgili bir sorunumuz yaşadık ve yarışı bırakmak zorunda kaldık."

"Bu hafta sonundan çıkarabileceğimiz çok fazla şey yok. Evet, araç içerisinde iyi zaman geçiriyordum, fakat sonuçlar açısından o kadar da eğlenceli değildi." dedi.

Aston Martin'in diğer pilotu Lance Stroll ise damalı bayrağı yedinci sırada görerek iyi puanlar kazanmayı başardı.

Bununla beraber Vettel, genel durumları göz önüne alındığında pek çok alanda gelişime ihtiyaç duyduklarını kabul ediyor.

"Evet, pek çok alanda daha iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor. Bugün yarıştan hemen önce her iki araçta da bazı sorunlarımız vardı."

"Ayrıca daha iyi bir noktaya ulaşmak için de biraz daha fazla yol tutuşa ihtiyacımız var."

Araçta rahat hissetmeye başlayıp başlamadığı sorusuna Vettel, "Biraz, fakat bugün pek çok şey oldu ve çoğu şey yanlış yönde gitti. Bu yüzden muhtemelen en iyi kıyas noktası değildi." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A521, battles with Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images