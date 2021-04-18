Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Bottas: "Imola kazası açık şekilde Russell'ın hatası" Sonraki / Hamilton: "Bu puanları kazanmak benim için çok önemliydi"
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Geliştirmemiz gereken çok şey var"

Ekleyen:
, Editör

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, Emilia-Romagna GP sonrası verdiği demeçte, vites kutusu sorunuyla yarış dışı kaldığını söylerken, araçta geliştirmeleri gereken pek çok şey olduğunu belirtti.

Vettel: "Geliştirmemiz gereken çok şey var"

Alman pilot, yarışın başlangıcında fren sorunu yaşamasının ardından yarışa pit yolundan başlamak zorunda kaldı.

Bu, geçişin zor olduğu pistte Vettel'i dezavantajlı bir konuma düşürdü ve yarış başlamadan kısa bir süre önce lastikler araca takılmadığı için 10 saniye dur kalk cezası da aldı.

Vettel için sorunlu geçen hafta sonu son bölümde yaşadığı vites kutusu sorunuyla daha da kötü bir hal aldı.

Sonuç olarak Vettel, damalı bayrağı göremedi ve üst üste ikinci yarışından da puansız ayrılmış oldu.

Yarışın ardından konuşan Vettel, "Yarışın son bölümünde vites kutusuyla ilgili bir sorunumuz yaşadık ve yarışı bırakmak zorunda kaldık."

"Bu hafta sonundan çıkarabileceğimiz çok fazla şey yok. Evet, araç içerisinde iyi zaman geçiriyordum, fakat sonuçlar açısından o kadar da eğlenceli değildi." dedi.

Aston Martin'in diğer pilotu Lance Stroll ise damalı bayrağı yedinci sırada görerek iyi puanlar kazanmayı başardı.

Bununla beraber Vettel, genel durumları göz önüne alındığında pek çok alanda gelişime ihtiyaç duyduklarını kabul ediyor.

"Evet, pek çok alanda daha iyi bir iş çıkarmamız gerekiyor. Bugün yarıştan hemen önce her iki araçta da bazı sorunlarımız vardı."

"Ayrıca daha iyi bir noktaya ulaşmak için de biraz daha fazla yol tutuşa ihtiyacımız var."

Araçta rahat hissetmeye başlayıp başlamadığı sorusuna Vettel, "Biraz, fakat bugün pek çok şey oldu ve çoğu şey yanlış yönde gitti. Bu yüzden muhtemelen en iyi kıyas noktası değildi." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A521, battles with Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Esteban Ocon, Alpine A521, battles with Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Bottas: "Imola kazası açık şekilde Russell'ın hatası"

Önceki haber

Bottas: "Imola kazası açık şekilde Russell'ın hatası"

Sonraki haber

Hamilton: "Bu puanları kazanmak benim için çok önemliydi"

Hamilton: "Bu puanları kazanmak benim için çok önemliydi"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Emilia-Romagna GP: Bol olaylı yarışı Verstappen kazandı, Hamilton ikinci!

2s
2
Formula 1

Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Yağmur ayarı yapmıştık"

17 dk
3
Formula 1

Bottas: "Imola kazası açık şekilde Russell'ın hatası"

1s
4
Formula 1

Hamilton: "Bu puanları kazanmak benim için çok önemliydi"

57 dk
5
Formula 1

Verstappen: "Şanslıydım ki spin atmadık"

37 dk
Son Haberler
Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Yağmur ayarı yapmıştık"
F1

Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Yağmur ayarı yapmıştık"

17dk
Verstappen: "Şanslıydım ki spin atmadık"
F1

Verstappen: "Şanslıydım ki spin atmadık"

37dk
Hamilton: "Bu puanları kazanmak benim için çok önemliydi"
F1

Hamilton: "Bu puanları kazanmak benim için çok önemliydi"

57dk
Vettel: "Geliştirmemiz gereken çok şey var"
F1

Vettel: "Geliştirmemiz gereken çok şey var"

1s
Bottas: "Imola kazası açık şekilde Russell'ın hatası"
F1

Bottas: "Imola kazası açık şekilde Russell'ın hatası"

1s
Son Videolar
F1 takımları neden öne eğimli araçlar kullanıyorlar? 03:16
Formula 1
17 Nis 2021

F1 takımları neden öne eğimli araçlar kullanıyorlar?

Esteban Ocon, Pirelli'nin 18 inç F1 lastiklerini test ediyor 00:20
Formula 1
16 Nis 2021

Esteban Ocon, Pirelli'nin 18 inç F1 lastiklerini test ediyor

Imola'da araç üstü kameradan bir tur 01:39
Formula 1
15 Nis 2021

Imola'da araç üstü kameradan bir tur

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi? 05:53
Formula 1
11 Nis 2021

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi?

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
7 Nis 2021

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Yağmur ayarı yapmıştık"
Formula 1 / Son dakika

Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Yağmur ayarı yapmıştık"

Emilia-Romagna'da günün pilotu Norris oldu! Emilia Romagna GP
Formula 1 / Son dakika

Emilia-Romagna'da günün pilotu Norris oldu!

Emilia-Romagna GP: Bol olaylı yarışı Verstappen kazandı, Hamilton ikinci! Emilia Romagna GP
Formula 1 / Yarış raporu

Emilia-Romagna GP: Bol olaylı yarışı Verstappen kazandı, Hamilton ikinci!

Çok Okunanlar Bugün

Emilia-Romagna GP: Bol olaylı yarışı Verstappen kazandı, Hamilton ikinci!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Emilia-Romagna GP: Bol olaylı yarışı Verstappen kazandı, Hamilton ikinci!

Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Yağmur ayarı yapmıştık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Yağmur ayarı yapmıştık"

Bottas: "Imola kazası açık şekilde Russell'ın hatası"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Imola kazası açık şekilde Russell'ın hatası"

Hamilton: "Bu puanları kazanmak benim için çok önemliydi"
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Hamilton: "Bu puanları kazanmak benim için çok önemliydi"

Verstappen: "Şanslıydım ki spin atmadık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Şanslıydım ki spin atmadık"

Vettel: "Geliştirmemiz gereken çok şey var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Geliştirmemiz gereken çok şey var"

Hamilton: "Red Bull kadar hızlı değiliz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Red Bull kadar hızlı değiliz"

Emilia-Romagna GP, Bottas ve Russell'ın kazası nedeniyle durduruldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Emilia-Romagna GP, Bottas ve Russell'ın kazası nedeniyle durduruldu

Son Haberler

Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Yağmur ayarı yapmıştık"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Yağmur ayarı yapmıştık"

Verstappen: "Şanslıydım ki spin atmadık"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Şanslıydım ki spin atmadık"

Hamilton: "Bu puanları kazanmak benim için çok önemliydi"
F1 Formula 1 / Haberler

Hamilton: "Bu puanları kazanmak benim için çok önemliydi"

Vettel: "Geliştirmemiz gereken çok şey var"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Geliştirmemiz gereken çok şey var"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.