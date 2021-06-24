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Vettel: ''Gelişim gösterip gösteremediğimizi söylemek zor''

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Sebastian Vettel, Aston Martin'in gelişim gösterip göstermediğini söylemenin zor olduğunu ve takımın başarılı olmak için çok istekli olduğunu söyledi.

Vettel: ''Gelişim gösterip gösteremediğimizi söylemek zor''

Aston Martin sürücüsü Sebastian Vettel geçtiğimiz hafta sonu Paul Ricard pistinde gerçekleştirilen Fransa Grand Prix'sinde de puan alarak, art arda üç kez puan almıştı. 

Bugün, Steiermark Grand Prix'sinden önce düzenlenen basın konferansında Paul Ricard'da Aston Martin'in performansı hakkında konuşan Alman pilot şu ifadeleri kullandı: ‘’Ayna stratejisiyle başladık ve diğer takımlar gibi orta hamurlar yerine sert hamurlarla başlamayı tercih ettik.''

''Bu yüzden uzun bir ilk bölüm olacağını biliyordum ancak sonunda lastiklerimizin daha iyi durumda olacağının da farkındaydık. Bu aralığı kapatmak zorundaydık. Birbiriyle mücadele eden bir grup gördük ve bu gruba katılabilmek iyi olabilirdi.''

''Gelişim gösterip gösteremediğimizi söylemek zor çünkü eğer önünüzde birkaç araç varsa onları geçmek asla o kadar kolay değildir. Herkes gibi devam etseydik muhtemelen yakıtımız bitecekti.''

''İyi taraf şu ki, önümüzdeki gruba yaklaşacak kadar tempomuz var ve orta grup pozisyonları için savaşıyoruz. Umarım bu formu göstermeye devam ederiz.’’

Bu hafta sonu hedeflerinden de bahseden Vettel,  ‘’İyi puanlar almayı hedefliyoruz. Bu zor olacak, bu kesinlikle çok farklı bir pist ve çok farklı koşullar olacak.''

''Belki bu hafta sonu yağmur yağabilir, bu iyi bir değişiklik olacaktır. Sadece bekleyip görmemiz, formumuzda kalmamız ve iyi performanslar çıkarmamız gerek. Amacımız birkaç puan toplamak.’’ ifadelerini kullandı.

Son olarak da Aston Martin'in Formula 1'de başarılı olmak için her şeye sahip olup olmadığı sorulan dört kez dünya şampiyonu henüz takımın bunlara sahip olmadığını ancak takımın ruhunun ve modlarının çok iyi olduğunu belirtti.

‘’Henüz [başarılı olmak için her şeye sahip] değiliz, yoksa şimdi çok başarılı olurduk. Ancak şunu biliyorum ki, başarılı olmak için çok büyük istek ve bağlılık var. Bazı şeyler bir gecede olmuyor, bazen bu şeyler bir gece olsa iyi olurdu. Ancak bazı şeyleri yapabilmek zaman alıyor. Ancak iyi olan şey, geleceğinizi hazırlamaya başlıyorsunuz ve bence takım hazır. Takımdaki ruh iyi ve istediğimizden veya beklediğimizden daha zor bir başlangıç yapmış olsak da modumuz çok iyi. Bence gelecek iyi görünüyor.’’

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