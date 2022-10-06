Vettel, gelecekte Suzuka'da yeniden piste çıkmaya açık
Kariyerinin son Japonya GP'sine hazırlanan Sebastian Vettel, çok sevdiği bu pistte tekrar yarışmak için birkaç ihtimali değerlendirebileceğini düşünüyor.
Temmuz ayında 2022 sezonunun ardından 15 senelik Formula 1 kariyerini sonlandıracağını açıklayan Vettel, bu hafta sonu birçok kez "en sevdiği pist" olarak nitelendirdiği Suzuka'da son kez piste çıkacak.
Dört kez dünya şampiyonu, bu pistteki en başarılı isimlerden biri. 2009, 2010, 2012 ve 2013'te olmak üzere dört kez galibiyete uzanan Vettel, 2011'de yine bu pistte ikinci şampiyonluğunu ilan etmiş, 2019'da ise kariyerinin son pole pozisyonunu elde etmişti.
Autosport/Motorsport.com tarafından sırf Suzuka'da yeniden piste çıkabilmek için Japonya merkezli serileri deneyip denemeyeceği sorulan Vettel bu ihtimali reddetmiyor.
Vettel, "Açıkçası yarışmayı çok seviyorum ve bu pistte kendimi her zaman çok canlı ve tutkulu hissettim."
"Gelecekte karşımıza ne tür fırsatların çıkacağını göreceğiz. Belki [diğer F1 pilotlarından] biri önümüzdeki Japonya GP'lerinden birinde hastalanacak, bilemiyorum."
"Elbette kötü hissetmelerini istemem! Ancak her an Suzuka'daki bir yarışa çıkmaya hazırım."
"Zamanın neler getireceğini hep birlikte göreceğiz. Şu anda bir planım yok, ancak Japonya'da heyecan verici yarışlar yapıldığını düşünüyorum.
"Bilmiyorum, göreceğiz." dedi.
Yorumlarında ciddi olduğunu belirten Vettel, "tek yarışlığına dönmek isteyebileceğini" de ısrarla tekrarladı.
Vettel, "Evet, tek bir yarış için benimle anlaşmaktan mutlu olacak bir takım varsa neden olmasın!"
"Eminim hiçbir pilot kenara çekilmekten mutlu olmayacaktır, ancak kendi açımdan bu ihtimali ciddi ciddi değerlendirebilirdim." dedi.
Sebastian Vettel, 2011 Japonya GP'si sıralama turlarındaki pole pozisyonunu kutluyor.
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
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