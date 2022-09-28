Vettel, gelecekte motor sporlarına dönmeyi reddetmiyor

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Sebastian Vettel, 2022 Formula 1 sezonunun ardından kariyerini noktalayacak ve gelecek yıl ne yapacağı şimdilik belirsiz.

Vettel'in geleceğiyle ilgili net olan tek şey 2023 Şampiyonlar Yarışı'na katılacak olması.

Bazıları Vettel'in kısa sürede emeklilikten sıkılacağını ve geri dönmenin yollarını arayacağı görüşünde ancak Alman pilot henüz hiçbir şeyin kesin olmadığını söylüyor.

Autosprint'e konuşan Vettel, "Henüz gelecek yıl veya sonrasında ne yapacağıma karar vermedim."

"Bilmiyorum, her şeyi zaman gösterecek. Sıkılmaya başlamamın ne kadar vakit alacağını ben de merak ediyorum."

"Belki üç ay sonra ağlayacağım ve geri dönmek isteyeceğim... Ya da belki de pistlerden uzak olmayı seveceğim ve ailemle vakit geçirmenin tadını çıkaracağım." dedi.

Vettel, emekliliğinin Lawrence Stroll'ün Fernando Alonso'yu tercih etmesiyle alakalı olduğu yorumlarına da şöyle yanıt verdi: "Emeklilik kararını ben aldım. Takım veya Stroll'un bununla hiçbir ilgisi yok. Yine de emekli olarak onun Fernando ile anlaşması için yol açmış oldum."

Vettel ayrıca Ferrari günlerine de değindi ve pek de iyi ayrılmadığı İtalyan ekiple olan zamanlarıyla ilgili pişmanlığı olmadığını söyledi.

İtalyan Autosprint'e konuşan Vettel, "Hiçbir pişmanlığım yok. Ferrari'de harika zamanlar geçirdim. İki kez şampiyonluğa çok yaklaştım ama başaramadık."

"Kazanamamamızın nedenleri var ama bu konuda dinginim."

"Ferrari'de çok uzun bir süre kaldım ve hem takıma hem de orada çalışan herkese büyük saygı duyuyorum." dedi.