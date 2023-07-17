Vettel, gelecekte F1 yönetiminde yer alabilir

Uzun kariyerine dört şampiyonluk ve sayısız rekor sığdıran Vettel, artık emekliliğin tadını çıkarsa da yarış dünyasından tamamen uzaklaşmış değil.

Kısa süre önce Goodwood Hız Festivali'nde sahne alan Vettel'in Eylül ayının başındaki bir etkinlik kapsamında RB7 ile turlaması da planlanıyor.

Dahası, son birkaç aydır kendisinin F1 yönetiminde yer alabileceği de konuşulmakta.

Goodwood'da bu konu hakkındaki soruları yanıtlayan Vettel, şimdilik ailesiyle vakit geçirmenin ve sabit bir programa sahip olmamanın tadını çıkarıyor.

Vettel, "Gelecekte ne olur göreceğiz ama bazı fikirlerim var. Bu yılın başlarında Monaco'daydım, Stefano [Domenicali] ile çok iyi bir toplantı yaptım."

"Otomobillerin doğrudan çevreyi kirletmesi dışında, F1'in çok büyük bir sorumluluğu var, çünkü çok büyük bir etkinlik. Çok sayıda insan katılıyor, sanırım geçen hafta sonu Britanya GP'sinde yaklaşık 500.000 kişi vardı."

"Serinin doğru yönde ilerlemesi önemli. Dediğim gibi, bazı fikirlerim var. Neler olacağını göreceğiz."

"Geçen yıl kendime özgür olmak istediğime dair bir hedef koydum, dolayısıyla ilk etapta pek çok şeye hayır diyorum. Ne yapacağını bilmeyen, sabit bir programı olmayan, farklı şeylere bakabilen ve ilham alabilen bu versiyonumu tanımak istiyorum."

"Hâlâ bir yolculuktayım. Çocuklarımla da çok zaman geçiriyorum, kısa süre önce bir minibüse atlayıp seyahat ettik. Bundan keyif alıyorum."

"Ama kesinlikle çocuklarımın hayatını yaşamayacağımı da biliyorum. Bu benim ana görevim olmayacak. Her ne kadar onların yanında olmak istesem de."

"Er ya da geç, yeni bir meydan okumayla karşılaşacağım."

Sebastian Vettel, Williams FW14B Photo by: JEP / Motorsport Images

Race Without Trace girişiminin bir parçası olarak Goodwood'da sentetik yakıtla Williams FW14B ve McLaren MP4/8'in direksiyonuna geçen Vettel, kariyerinin sonlarına doğru çevre konusunda daha duyarlı hale geldiğini söylüyor.

Vettel, "Çevreyle ilgili sıkıntıları muhtemelen gençken de duymuştum, belli ki bir sorun vardı."

"Ama bugünlerde herkesin duyduğu bir şey ve bundan kaçamayacağımızı görüyoruz."

"Performansımı etkileyip etkilemediğini bilmiyorum, bunu söylemek zor. Yarışlarda bunu tahmin etmek her zaman zordur."

"Muhtemelen hayır derdim ama etkilediyse de pişman değilim çünkü bence bu dünyada belli bir tur zamanından ve o günkü bir sıranızdan daha büyük sorunlar var."

"Yarış benim hayatım ve o dönem için daha önemliydi, ancak gezegenimiz için benim tur zamanımdan daha önemli şeyler var."

"Olayları bir perspektife oturtacak olursak, yarış pistinde ve F1'de ne olduğu muhtemelen hiç önemli değil." dedi.