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Formula 1 / Son dakika

Vettel, gelecek kararı konusunda acele etmiyor

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Vettel, gelecek kararı konusunda acele etmiyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Jonathan Noble
Çeviren: Abdullah Çelik
30 Tem 2020 17:24

Sebastian Vettel, 2020 Formula 1 sezonunda Ferrari'den ayrıldıktan sonra ne yapacağı konusunda aceleci olmadığını söyledi.

Ferrari'nin mevcut anlaşmayı yenilememe kararı almasının ardından Vettel, sene sonunda İtalyan ekipten ayrılacak.

Vettel'in gelecek sene Aston Martin olacak Racing Point ile görüştüğü biliniyor. Vettel daha öncesinde Renault ile kısa bir süre konuşsa da takım Fernando Alonso ile anlaştı.

Motorsport.com'un geleceği hakkında ne zaman karar vereceğini sorması üzerine Vettel, "Bu konuda cevabım yok. Sıradaki adımım öncesinde zamanımı kullanacağım."

"Gerçekten biliyor olsaydım, cevap verirdim ancak şu anda bilmiyorum. Bu yüzden biraz bekleyip sabırlı olmak gerçekçi olur."

"Bu birkaç hafta sürebilir. Ondan da uzun olabilir. Zaman gösterecek."

"Son 3 yarıştır ya da 3 yarış önce söylediklerimin üzerine bir değişiklik olmadı. Acele etmiyorum. Kendim için doğru karar verdiğimden emin olmak istiyorum." dedi.

Vettel, daha önceki açıklamalarında 2021'de yeni bir takıma katılma, ara verme ya da tamamen emekli olma seçeneklerine açık olduğunu söylemişti.

Vettel kariyerinde ilk defa geleceği konusunda belirsizlik yaşıyor. Daha önceki dönemlerde Vettel'in Toro Rosso'dan Red Bull'a, Red Bull'dan Ferrari'ye geçeceği önceden açıklanmıştı.

Vettel, "Uzun zamandır burada yer alıyor olmam bana yardımcı oluyor çünkü çok fazla insanı tanıyorum."

"Ancak benim için en önemlisi, ne karar verirsem vereyim benim için doğru karar olması. Asla % 100 emin olamazsınız. Sadece zaman size bunu gösterir ancak bu süreci mümkün olduğu kadar kontrol altında tutup sonunda doğru kararı vermek istiyorum."

"İyi şeylerin asla aceleye getirilmemesi gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden bazı şeyler zaman alacak. Tam olarak ne zaman ve ne olacağına dair bir cevap veremem."

"Ancak açıkçası ortada F1'de kalıp kalmama konusu söz konusu ve dediğim gibi zaman gösterecek. Bu yeni bir durum ve anlaşma görüşme yetenekleri açısından bir numara yapmam gerektiğini düşünmüyorum."

"Bunun yeni bir durum ve mücadele olduğu doğru çünkü sonunda kalma ya da farklı bir şey yapma kararı vereceğim." dedi.

Vettel, yetenekleri konusunda bir endişesinin olmadığını, geleceği hakkında kararının kendisine açık olan seçeneklerine bağlı olacağını söyledi.

Vettel, "Doğru paketle, daha verebilecek çok şeyim olduğu konusunu açıkça söylemiştim."

"Fiziksel açıdan, sürüş açısından Formula 1'deki yıllar önceki halimden daha kötü durumda değilim. Çok iyi hissediyorum ve çok daha fazlasını verebilirim."

"Seçeneklerime bağlı olacak. Geleceğe bakarsak, 2022'de büyük kural değişiklikleri olacak. Bunlar heyecan verici olabilir ya da olmayabilir. Şu an burada oturarak nasıl olacağını söyleyemeyiz."

"Her zaman daha iyisini umarsınız ve bu sporun bir hayranı olarak ben de öyle umuyorum. Ancak o zaman burada olup olmayacağımı bilmiyorum." dedi.

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Editör Luke Smith

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