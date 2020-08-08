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Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Geleceğimle ilgili kararı verdim ve bunun doğru olup olmadığını göreceğiz!"

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Vettel: "Geleceğimle ilgili kararı verdim ve bunun doğru olup olmadığını göreceğiz!"
Ekleyen:
, Editör
8 Ağu 2020 06:53

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, gelecek yıl ne yapacağıyla ilgili kararı çoktan verdiğini ve bunun doğru olup olmadığını gelecek yıl göreceklerini söyledi.

Dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel, 2015 yılından başlayan Ferrari macerasına sezon sonunda son noktayı koyacak ve gelecek yıl için ne yapacağı belirsizliğini koruyor.

Son haftalarda Vettel'in Racing Point/Aston Martin'e gideceği yönünde ciddi spekülasyonlar var ve tarafların resmi sözleşmeyi imzaladığı bile söyleniyor.

Alman pilotun gridde kalması için çok az seçenek var ve Racing Point koltukları bile 2021 için dolmuş durumda. Ama Racing Point'in patronu Lawrence Stroll, Vettel'in takıma gelebilmesi için Sergio Perez'in anlaşmasını feshetmeyi planlıyor.

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Dün Sky Sports'a konuşan Vettel, gelecek yıl ne yapacağıyla ilgili kararı çoktan verdiğini söyledi.

Vettel şöyle dedi: “Bir bakıma geleceğim hakkındaki kararı verdim."

"Yakında mantıklı bir şey olup olmayacağını göreceğiz. Bugün değişen bir şey olmayacak, fakat birkaç hafta sonra her şeyi öğreneceksiniz. Baskı altında olmam için hiçbir sebep yok."

"Sadece yarışmak ve F1 aracı kullanmak için orada olmakla ilgilenmiyorum ve çekin üstündeki rakamlar da benim için önemli değil."

"Sadece doğru projeye ilgi duyuyorum ve eğer doğru bir proje varsa, ona verebileceğim hâlâ çok şey olduğunu düşünüyorum."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Editör Kemal Şengül

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