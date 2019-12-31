Vettel: "Geçmişte elde ettiklerim, gelecekte başarı getirmeyecek"

Arka arkaya yakaladığı başarıların ardından Sebastian Vettel'in Michael Schumacher'i bile geçebileceği söyleniyordu.

Ancak 2014'te Red Bull'la zorlu bir yıl geçirdi ve Ferrari'ye geçti. Fakat Ferrari'de geride kalan süreçte hiç şampiyonluk yaşayamadı.

2018 Almanya Grand Prix'siyle birlikte ciddi bir düşüş yaşayan Vettel, geride kalan 1.5 yıllık süreçte sık sık eleştirildi.

Vettel, geçmişte yakaladığı başarılardan memnun olduğunu ancak daha fazlasını istediğini söyledi.

"Dünyanın en iyi yarış pilotu olduğumu kanıtlamak istiyorum. Bu yüzden buradayım. Kendimi kanıtlamak istiyorum ve benim için en değerli şey bu. Ama bunu asla herkese kanıtlayamazsınız. Bu mümkün değil, ama benim için de zaten bunun bir önemi yok. İyiysem ya da değilsem, bazı insanlar bunu sevebilir ve bazıları da sevmeyebilir. Kibirli görünmek istemiyorum, ama kendim için yarışıyorum, eğleniyorum, yaptığım işi seviyorum, çok tutkuluyum. Takımla bir şeyleri başarmak istiyorum. Motivasyonu ve hedefim bu. Bunu başarabileceğimi kanıtlamak istiyorum, ilk önce kendime kanıtlamak istiyorum."

"Dört kez şampiyon olduğum için bunu kanıtladığımı düşünebilirsiniz ama ben böyle bakmıyorum. Yani geriye dönüp 'ah, zaten daha önce kazandım, tekrar yapmam gerekmiyor' demiyorum. Geçmişte elde ettiğim hiçbir başarının bana gelecekte başarı getireceğini düşünmüyorum."

"Sabah uyandığımda en iyi ve rakipsiz olduğumu düşünmüyorum. Uyanıyorum ve en iyisi olabileceğini, en iyisini yenebileceğimi biliyorum. Bu bana çok zevk veriyor ve bunu yapmak istiyorum. Üstelik bunu Ferrari'de yapmak istiyorum. Bu takımla kazanmak benim için çok anlam ifade ediyor. Bunu şimdiye kadar hiç yapamadığımı biliyorum ama yapmak istiyorum."