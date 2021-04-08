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Formula 1 / Son dakika

Vettel, geçen yıl karantina sırasında organik tarım stajı yapmış

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Norman Fischer
, Motorsport-Total Editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Dört kez Formula 1 dünya şampiyonu Sebastian Vettel, geçen yıl karantina sırasında organik tarım hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu konuda bir staj yaptığını açıkladı.

Vettel, geçen yıl karantina sırasında organik tarım stajı yapmış

COVID-19 salgını nedeniyle 2020 sezonunun başlangıcı ertelenmesinin ardından Formula 1 pilotları başka aktivitelerle kendilerini meşgul tutmaya çalıştılar.

Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell ve Alexander Albon gibi isimler sanal yarış etkinliklerine katılarak e-spor ile motor sporlarına bir tür katılım sağlamayı tercih ettiler.

Fakat o zamanın Ferrari sürücüsü Vettel, karantina boyunca kendini gözlerden uzak tuttu ve şimdi ise, bu süreçte tarım hakkında daha fazla bilgi edinmek için organik tarımda staj yaptığını açıkladı.

Vettel daha önce doğaya ve tarıma olan ilgisinden bahsetmişti ve bu hafta böceklerin habitatlarını korumaya çalışan BioBienenApfel girişiminin bir temsilcisi olarak tanıtıldı.

Aston Martin pilotu Vettel, "Planladığımdan daha fazla zamanım olduğu için ne yapabileceğimi ve  neyin ilgimi çektiğini düşündüm." dedi.

Alman pilot, bu düşüncesinden yola çıkarak, daha pratik tarım becerilerini öğrenmek için harekete geçtiğini anlattı.

"Benim ilgimi çeken şey bu. Bir noktada her sebzenin aynı olmadığının, her elmanın aynı olmadığının farkına varıyorsunuz ve o zaman bunun nedenini sorguluyorsunuz."

"O zaman elmanın nereden geldiğini ve nasıl büyüdüğünü çok hızlı bir şekilde anlıyorsunuz ve kapılar benim için bu şekilde açıldı."

"Bunun teorisi benim ilgimi çekiyor ve bu yüzden hakkında birçok şey okudum. Ancak bunu daha pratik bir taraftan ve bizzat her gün bununla uğraşan insanlardan öğrenmek çok ilginç bir deneyim oldu."

Vettel, kızları için İsviçre'deki evlerinin bahçelerine bitkilerden bir kalp şekli yapmaya çalıştığını söyledi.

Vettel, "Küçük bir kalbe razı olmak istemediğimden, kalbi biraz daha büyüttüm." dedi.

"Kızlar başlangıçta oradaydı ama sonra kürek ile yalnız kaldım ve bu çok yorucu oldu."

"Bu yıl geçen yıla göre daha fazla filiz görmeyi dört gözle bekliyorum."

Vettel, organik tarım ve ekime ilgi gösteren tek F1 dünya şampiyonu değil. 1979 dünya şampiyonu Jody Scheckter, İngiltere'de yaklaşık 15 yıldır biyodinamik bir çiftlik işletiyor.

Ancak Vettel, tarım alanında ikinci bir kariyere sahip olacağı fikrini reddetti ve "elbette bunun hâlâ çok uzak" olduğunu söyledi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel
Editör Luke Smith

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