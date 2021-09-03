Vettel: "Formula 1'in Zandvoort'taki gibi daha fazla eğimli viraja ihtiyacı var"

Bu hafta sonu 1985 yılından sonra ilk Hollanda Grand Prix'si yapılacak ve Zandvoort pisti, 35 yılı aşkın bir süre sonra ilk yarışı için büyük bir değişim geçirdi.

Değişiklikler kapsamında pistin üç virajı - 1. Viraj (Tarzanbocht), 3. Viraj (Hugenholtzbocht) ve 14. Viraj (Arie Luyendijkbocht) - sürücülere farklı çizgiler sunmak ve hızlarını artırmalarını sağlamak amacıyla ovalleştirildi.

Formula 1 gridinin çoğu daha önce Zandvoort'ta yarışmış olsa da, burada bir gösteri sürüşüne katılan Max Verstappen hariç kimse Formula 1 aracıyla sürüş yapmadı.

Dört kez F1 dünya şampiyonu Vettel, yeni pist düzeninin heyecan verici olduğunu ve Formula 1 pistlerinde daha fazla eğimli viraj eklemeleri gerektiğini belirtti.

"Bundan, kamberli virajlardan daha çok olmalı, kambersiz olanlardan değil. Kambersiz virajları su gideri için yapıyorlar ancak onlar çok sıkıcı oluyor çünkü yol tutuşunu kaybediyorsunuz."

"Bence bu tarz kamberli virajlar heyecan verici görünüyor ve araçta da harika hissediyorum."

Formula 1, pist düzeniyle alakalı son eleştirilerin ardından bu yılki Abu Dhabi GP'de de eğimli bir viraja sahip olacak.

Öte yandan Vettel, güç ünitesi sorunu nedeniyle ilk antrenman seansında sadece altı tur atarken, ikinci seansı sorunsuz geçirdi ve 10. oldu.

Vettel, "İyi bir öğleden sonra seansıydı çünkü biraz kaybı telafi etmem ve çabucak ritim yakalamam gerekiyordu."

"Pistte geçmişe kıyasla çok fazla değişiklik yapmamışlar ve bence bu iyi bir haber. Ayrıca değiştirdikleri kısımlarda da daha iyiye doğru gitmişler."

"Oval bölümün son derece heyecan verici olduğunu düşünüyorum. Hangi çizgiden gitmem gerektiği henüz tam olarak belli değil ama yarın bunun için vaktim olacak." dedi.

Alman pilot son olarak Aston Martin'in performansı sorulduğunda şöyle dedi: "Bilmiyorum. İkimiz de en hızlı turumuzu tamamlayamadık ama bence yarın iyi olmalı."

"Bence araçta geliştirebileceğimiz bazı kısımlar var. Sürüş anlamında henüz tam olarak istediğim seviyede değilim. Aracı geliştirebiliriz ve bu sayede bir adım daha atabiliriz. Umarım diğerleri bunu yapamaz. Bakalım yarın nerede olacağız."