Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Bottas: "Takımlar arasındaki farklar oldukça az"
Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Vettel: "Formula 1'in Zandvoort'taki gibi daha fazla eğimli viraja ihtiyacı var"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Sebastian Vettel, cuma günü pistteki değişiklikleri ilk kez tatmasının ardından Formula 1'in Zandvoort tarzı daha fazla oval viraja ihtiyacı olduğunu söyledi.

Vettel: "Formula 1'in Zandvoort'taki gibi daha fazla eğimli viraja ihtiyacı var"

Bu hafta sonu 1985 yılından sonra ilk Hollanda Grand Prix'si yapılacak ve Zandvoort pisti, 35 yılı aşkın bir süre sonra ilk yarışı için büyük bir değişim geçirdi.

Değişiklikler kapsamında pistin üç virajı - 1. Viraj (Tarzanbocht), 3. Viraj (Hugenholtzbocht) ve 14. Viraj (Arie Luyendijkbocht) - sürücülere farklı çizgiler sunmak ve hızlarını artırmalarını sağlamak amacıyla ovalleştirildi.

Formula 1 gridinin çoğu daha önce Zandvoort'ta yarışmış olsa da, burada bir gösteri sürüşüne katılan Max Verstappen hariç kimse Formula 1 aracıyla sürüş yapmadı.

Dört kez F1 dünya şampiyonu Vettel, yeni pist düzeninin heyecan verici olduğunu ve Formula 1 pistlerinde daha fazla eğimli viraj eklemeleri gerektiğini belirtti.

"Bundan, kamberli virajlardan daha çok olmalı, kambersiz olanlardan değil. Kambersiz virajları su gideri için yapıyorlar ancak onlar çok sıkıcı oluyor çünkü yol tutuşunu kaybediyorsunuz."

"Bence bu tarz kamberli virajlar heyecan verici görünüyor ve araçta da harika hissediyorum."

Formula 1, pist düzeniyle alakalı son eleştirilerin ardından bu yılki Abu Dhabi GP'de de eğimli bir viraja sahip olacak.

Öte yandan Vettel, güç ünitesi sorunu nedeniyle ilk antrenman seansında sadece altı tur atarken, ikinci seansı sorunsuz geçirdi ve 10. oldu.

Vettel, "İyi bir öğleden sonra seansıydı çünkü biraz kaybı telafi etmem ve çabucak ritim yakalamam gerekiyordu."

"Pistte geçmişe kıyasla çok fazla değişiklik yapmamışlar ve bence bu iyi bir haber. Ayrıca değiştirdikleri kısımlarda da daha iyiye doğru gitmişler."

"Oval bölümün son derece heyecan verici olduğunu düşünüyorum. Hangi çizgiden gitmem gerektiği henüz tam olarak belli değil ama yarın bunun için vaktim olacak." dedi.

Alman pilot son olarak Aston Martin'in performansı sorulduğunda şöyle dedi: "Bilmiyorum. İkimiz de en hızlı turumuzu tamamlayamadık ama bence yarın iyi olmalı."

"Bence araçta geliştirebileceğimiz bazı kısımlar var. Sürüş anlamında henüz tam olarak istediğim seviyede değilim. Aracı geliştirebiliriz ve bu sayede bir adım daha atabiliriz. Umarım diğerleri bunu yapamaz. Bakalım yarın nerede olacağız."

paylaşım
yorumlar
Bottas: "Takımlar arasındaki farklar oldukça az"

Önceki haber

Bottas: "Takımlar arasındaki farklar oldukça az"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!

4 s
2
Formula 1

Hollanda GP 1. antrenman: Kırmızı bayraklı ilk seansta Hamilton lider!

7 s
3
Formula 1

İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''

2 s
4
Formula 1

Verstappen: "Turumuz temsili değil"

3 s
5
Formula 1

Vettel: "Formula 1'in Zandvoort'taki gibi daha fazla eğimli viraja ihtiyacı var"

36 dk
Son Haberler
Vettel: "Formula 1'in Zandvoort'taki gibi daha fazla eğimli viraja ihtiyacı var"
F1

Vettel: "Formula 1'in Zandvoort'taki gibi daha fazla eğimli viraja ihtiyacı var"

36dk
Bottas: "Takımlar arasındaki farklar oldukça az"
F1

Bottas: "Takımlar arasındaki farklar oldukça az"

1 s
Alonso: "Cuma günleri hep hızlıyız"
F1

Alonso: "Cuma günleri hep hızlıyız"

1 s
İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''
F1

İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''

2 s
Verstappen: "Turumuz temsili değil"
F1

Verstappen: "Turumuz temsili değil"

3 s
Son Videolar
Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi 15:49
Formula 1
9 s

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli 15:24
Formula 1
9 s

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor 01:03
Formula 1
2 Eyl 2021

Formula 1: Kimi Raikkonen 2021 sezonunun sonunda emekli oluyor

Zandvoort'ta sanal bir tur 01:24
Formula 1
1 Eyl 2021

Zandvoort'ta sanal bir tur

Grand Prix Greats – 2021 Belçika GP en iyi fotoğraflar 02:39
Formula 1
31 Ağu 2021

Grand Prix Greats – 2021 Belçika GP en iyi fotoğraflar

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Hamilton, Zandvoort’ta yuhalanmayı bekliyor Hollanda GP
Formula 1

Hamilton, Zandvoort’ta yuhalanmayı bekliyor

Raikkonen: "F1'in ötesinde ailemle vakit geçirmek dışında planım yok" Hollanda GP
Formula 1

Raikkonen: "F1'in ötesinde ailemle vakit geçirmek dışında planım yok"

Verstappen: “Russell’ın Mercedes’e geçmesi, Hamilton için işleri zorlaştırır” Hollanda GP
Formula 1

Verstappen: “Russell’ın Mercedes’e geçmesi, Hamilton için işleri zorlaştırır”

Sebastian Vettel Daha fazlası
Sebastian Vettel
Vettel motor sorunlarına rağmen 2. antrenmanda dönebilecek Hollanda GP
Formula 1

Vettel motor sorunlarına rağmen 2. antrenmanda dönebilecek

Vettel, F1 yakıt kurallarıyla ilgili "daha fazla tolerans" çağrısı yaptı
Formula 1

Vettel, F1 yakıt kurallarıyla ilgili "daha fazla tolerans" çağrısı yaptı

Hamilton, ‘Same Love’ tişörtü giyen Sebastian Vettel’le gurur duyuyor Macaristan GP
Formula 1

Hamilton, ‘Same Love’ tişörtü giyen Sebastian Vettel’le gurur duyuyor

Çok Okunanlar Bugün

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!
Formula 1 Formula 1

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!

Hollanda GP 1. antrenman: Kırmızı bayraklı ilk seansta Hamilton lider!
Formula 1 Formula 1

Hollanda GP 1. antrenman: Kırmızı bayraklı ilk seansta Hamilton lider!

İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''
Formula 1 Formula 1

İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''

Verstappen: "Turumuz temsili değil"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Turumuz temsili değil"

Vettel: "Formula 1'in Zandvoort'taki gibi daha fazla eğimli viraja ihtiyacı var"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Formula 1'in Zandvoort'taki gibi daha fazla eğimli viraja ihtiyacı var"

Hamilton: "Russell gelirse, Mercedes'te takım dinamiğinin bozulmasıyla ilgili endişem yok"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Russell gelirse, Mercedes'te takım dinamiğinin bozulmasıyla ilgili endişem yok"

Alonso: "Cuma günleri hep hızlıyız"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Cuma günleri hep hızlıyız"

Russell: "Gelecek yıl nerede yarışacağım konusunda Spa'dan önce bilgilendirildim"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Gelecek yıl nerede yarışacağım konusunda Spa'dan önce bilgilendirildim"

Son Haberler

Vettel: "Formula 1'in Zandvoort'taki gibi daha fazla eğimli viraja ihtiyacı var"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Formula 1'in Zandvoort'taki gibi daha fazla eğimli viraja ihtiyacı var"

Bottas: "Takımlar arasındaki farklar oldukça az"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Takımlar arasındaki farklar oldukça az"

Alonso: "Cuma günleri hep hızlıyız"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Cuma günleri hep hızlıyız"

İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''
Formula 1 Formula 1

İkinci antrenmana erken veda etmesinin ardından Hamilton: ''Bu bizi biraz zora soktu''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.