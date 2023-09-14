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Vettel: "Formula 1'e dönme ihtimalim var"

Sebastian Vettel, gelecekte Formula 1'e dönüşe kapılarını kapatmayacağını söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Eve Scheer, Sebastian Vettel

Sebastian Vettel, 2022 sezonunun ardından Aston Martin'deki koltuğunu Fernando Alonso'ya bıraktı ve spora veda etti.

Alman pilot, son yıllarda istediği sonuçları elde edemese de, spora olan sevgisinin hep devam ettiğini söylüyordu.

Vettel'in gelecekte F1'e dönebileceğini düşünen sayısı hiç de az değil ve neredeyse her ay bir dönüş haberi çıkıyor. Alman pilotun adı en çok Audi projesiyle ilişkilendiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde Sky Sports F1'e konuşan Vettel, gelecekte F1'e dönüşe kapıyı kapatmadı.

Vettel, Formula 1'e olası bir dönüş ihtimaliyle ilgili şöyle dedi: "Buna 'hayır' demeyeceğim çünkü gelecekte ne olacak bilmiyorum."

"Sanırım birkaç yıl aradan sonra geri dönen tüm pilotlarla röportaj yapıldığında, geri dönme ihtimalleri hakkında bazıları 'Hayır' bazıları da 'Bilmiyorum' demiştir. Fakat sonunda hepsi geri döndüler."

"Yani bu ihtimali de göz ardı etmiyorum."

Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel

Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Bu muhtemelen ne zaman böyle bir teklif alacağıma bağlı, fakat tabii ki zaman sonsuz değil. Şu anda 36 yaşındayım ve on yıl içinde geri döneceğimi söyleyemem."

"Doğru zaman geldiğinde geri dönmeyi düşünebilirim ama bu karar karşılaşacağım zorluklara bağlı olacak."

"Şu anda böyle bir düşüncem yok."

Vettel sadece şartlar doğruysa döneceğini, sakatlanan bir pilotun yerine geçmek gibi bir planı olmadığını söyledi.

Vettel sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece ben istersem geri dönerim, birisi sakatlandığı ve yerine birisi gerektiği için değil."

"Bu tarz bir şeyle kesinlikle geri dönmeyeceğim."

"Şu anda boynum yüksek hızlara hazır değil. Fakat bunun dışında her şey yolunda - fiziksel olarak oldukça iyi durumdayım."

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