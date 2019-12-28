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Formula 1 / Son dakika

Vettel: “Formula 1’deki herkesi yenebilirim”

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Vettel: “Formula 1’deki herkesi yenebilirim”
Ekleyen:
, Editör
28 Ara 2019 11:06

Sebastian Vettel, griddeki herkesi yenebileceği konusunda kendisine güvendiğini söyledi.

Alman sürücü, 2019’da genç takım arkadaşı Charles Leclerc’e yenilmiş ve 2014’te Red Bull’da Daniel Ricciardo’dan sonra ilk kez bir takım arkadaşının gerisinde kalmıştı.

Ancak Vettel, kendi garajında güçlü bir rekabetle karşı karşıya kaldığında zorlandığı iddialarına katılmadı ve 2014’te Ricciardo’dan daha kötü bir performans göstermediğini söyledi.

Motorsport Magazin’e konuşan Vettel, “Bu durumu hiç de o şekilde görmüyorum.”

“İnsanların neden 2014’ü işaret ettiğini anlıyorum. Kağıt üzerinde mücadeleyi kaybettim ve bu adil. Çünkü rakamlar, Daniel’e karşı kaybettiğimi söylüyor. Ancak 2014’te bazı şeylerin umduğumuz gibi gitmediğini de biliyorum.”

“2014’teki ilk hedefim podyuma çıkmak veya ilk beşte bitirmek değildi. Hedefim yarışlar kazanmaktı. Belki de o zamanki tutumum Daniel’inkinden biraz farklıydı. Ancak 2014 harika bir yıl değildi.”

“Şanssız olduğumu söylemek istemiyorum, ancak birkaç kez hayal kırıklığı yaşadım, araç gerektiği gibi çalışmadı. Bu, resmi ve rakamları değiştirebilirdi.” ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki sürücünün 2019’da yaşadığı zorluklar, birçok kişinin Alman sürücünün en iyi dönemini geride bıraktığını düşünmesine sebep oldu. Ancak Vettel, gününde olduğunda gridin en iyisi olduğunu düşünüyor.

“Senenin nasıl gittiğini bilmem ve bunun hakkında nasıl düşündüğüm önemli.”

“Daniel’in 2014’teki başarısına en önden ve takım arkadaşı olarak tanık oldum. Bunu hâlâ yaşıyorum ve bununla ilgili bir sorunum yok.”

“Ancak griddeki herkesi yenebileceğime dair kendime güveniyorum. Rekabetten korkmuyorum.”

“Zaten bunun tersini düşünmek mantıksız olur. Eğer kazanmak istiyorsanız ancak rekabetten korkuyorsanız, bu ikisi bir arada ilerlemez.”

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Seri Formula 1
Editör Cem Özel

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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